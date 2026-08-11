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WCPB: Weitz Core Plus Bond ETF

25.07 USD 0.07 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WCPB за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.06, а максимальная — 25.11.

Следите за динамикой Weitz Core Plus Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WCPB сегодня?

Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) сегодня оценивается на уровне 25.07. Инструмент торгуется в пределах 25.06 - 25.11, вчерашнее закрытие составило 25.14, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WCPB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Weitz Core Plus Bond ETF?

Weitz Core Plus Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.12% и USD. Отслеживайте движения WCPB на графике в реальном времени.

Как купить акции WCPB?

Вы можете купить акции Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) по текущей цене 25.07. Ордера обычно размещаются около 25.07 или 25.37, тогда как 49 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WCPB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WCPB?

Инвестирование в Weitz Core Plus Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.93 - 27.52 и текущей цены 25.07. Многие сравнивают -8.90% и -2.41% перед размещением ордеров на 25.07 или 25.37. Изучайте ежедневные изменения цены WCPB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Weitz Core Plus Bond ETF?

Самая высокая цена Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) за последний год составила 27.52. Акции заметно колебались в пределах 24.93 - 27.52, сравнение с 25.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Weitz Core Plus Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Weitz Core Plus Bond ETF?

Самая низкая цена Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) за год составила 24.93. Сравнение с текущими 25.07 и 24.93 - 27.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WCPB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WCPB?

В прошлом Weitz Core Plus Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.14 и -0.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.06 25.11
Годовой диапазон
24.93 27.52
Предыдущее закрытие
25.14
Open
25.11
Bid
25.07
Ask
25.37
Low
25.06
High
25.11
Объем
49
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
-8.90%
6-месячное изменение
-2.41%
Годовое изменение
-0.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%