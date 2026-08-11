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WCPB: Weitz Core Plus Bond ETF
Курс WCPB за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.06, а максимальная — 25.11.
Следите за динамикой Weitz Core Plus Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WCPB сегодня?
Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) сегодня оценивается на уровне 25.07. Инструмент торгуется в пределах 25.06 - 25.11, вчерашнее закрытие составило 25.14, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WCPB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Weitz Core Plus Bond ETF?
Weitz Core Plus Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.12% и USD. Отслеживайте движения WCPB на графике в реальном времени.
Как купить акции WCPB?
Вы можете купить акции Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) по текущей цене 25.07. Ордера обычно размещаются около 25.07 или 25.37, тогда как 49 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WCPB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WCPB?
Инвестирование в Weitz Core Plus Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.93 - 27.52 и текущей цены 25.07. Многие сравнивают -8.90% и -2.41% перед размещением ордеров на 25.07 или 25.37. Изучайте ежедневные изменения цены WCPB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Weitz Core Plus Bond ETF?
Самая высокая цена Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) за последний год составила 27.52. Акции заметно колебались в пределах 24.93 - 27.52, сравнение с 25.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Weitz Core Plus Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Weitz Core Plus Bond ETF?
Самая низкая цена Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) за год составила 24.93. Сравнение с текущими 25.07 и 24.93 - 27.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WCPB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WCPB?
В прошлом Weitz Core Plus Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.14 и -0.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.14
- Open
- 25.11
- Bid
- 25.07
- Ask
- 25.37
- Low
- 25.06
- High
- 25.11
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- -8.90%
- 6-месячное изменение
- -2.41%
- Годовое изменение
- -0.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%