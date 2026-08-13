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WCPB: Weitz Core Plus Bond ETF

25.10 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WCPB汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.05和高点25.12进行交易。

关注Weitz Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WCPB股票今天的价格是多少？

Weitz Core Plus Bond ETF股票今天的定价为25.10。它在25.05 - 25.12范围内交易，昨天的收盘价为25.07，交易量达到43。WCPB的实时价格图表显示了这些更新。

Weitz Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？

Weitz Core Plus Bond ETF目前的价值为25.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.00%和USD。实时查看图表以跟踪WCPB走势。

如何购买WCPB股票？

您可以以25.10的当前价格购买Weitz Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在25.10或25.40附近，而43和0.00%显示市场活动。立即关注WCPB的实时图表更新。

如何投资WCPB股票？

投资Weitz Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围24.93 - 27.52和当前价格25.10。许多人在以25.10或25.40下订单之前，会比较-8.79%和。实时查看WCPB价格图表，了解每日变化。

Weitz Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Weitz Core Plus Bond ETF的最高价格是27.52。在24.93 - 27.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Weitz Core Plus Bond ETF的绩效。

Weitz Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？

Weitz Core Plus Bond ETF（WCPB）的最低价格为24.93。将其与当前的25.10和24.93 - 27.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WCPB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WCPB股票是什么时候拆分的？

Weitz Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.07和0.00%中可见。

日范围
25.05 25.12
年范围
24.93 27.52
前一天收盘价
25.07
开盘价
25.10
卖价
25.10
买价
25.40
最低价
25.05
最高价
25.12
交易量
43
日变化
0.12%
月变化
-8.79%
6个月变化
-2.30%
年变化
0.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%