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WCME: First Trust WCM Developing World Equity ETF
Курс WCME за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.79, а максимальная — 18.79.
Следите за динамикой First Trust WCM Developing World Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WCME сегодня?
First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) сегодня оценивается на уровне 18.79. Инструмент торгуется в пределах 18.79 - 18.79, вчерашнее закрытие составило 18.71, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WCME в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust WCM Developing World Equity ETF?
First Trust WCM Developing World Equity ETF в настоящее время оценивается в 18.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.48% и USD. Отслеживайте движения WCME на графике в реальном времени.
Как купить акции WCME?
Вы можете купить акции First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) по текущей цене 18.79. Ордера обычно размещаются около 18.79 или 19.09, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WCME на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WCME?
Инвестирование в First Trust WCM Developing World Equity ETF предполагает учет годового диапазона 16.17 - 20.28 и текущей цены 18.79. Многие сравнивают 2.01% и 2.45% перед размещением ордеров на 18.79 или 19.09. Изучайте ежедневные изменения цены WCME на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Самая высокая цена First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) за последний год составила 20.28. Акции заметно колебались в пределах 16.17 - 20.28, сравнение с 18.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust WCM Developing World Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Самая низкая цена First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) за год составила 16.17. Сравнение с текущими 18.79 и 16.17 - 20.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WCME во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WCME?
В прошлом First Trust WCM Developing World Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.71 и 0.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.71
- Open
- 18.79
- Bid
- 18.79
- Ask
- 19.09
- Low
- 18.79
- High
- 18.79
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 2.01%
- 6-месячное изменение
- 2.45%
- Годовое изменение
- 0.48%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%