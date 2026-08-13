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WCME: First Trust WCM Developing World Equity ETF

18.66 USD 0.05 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WCME汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点18.66和高点18.79进行交易。

关注First Trust WCM Developing World Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WCME股票今天的价格是多少？

First Trust WCM Developing World Equity ETF股票今天的定价为18.66。它在18.66 - 18.79范围内交易，昨天的收盘价为18.71，交易量达到11。WCME的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust WCM Developing World Equity ETF股票是否支付股息？

First Trust WCM Developing World Equity ETF目前的价值为18.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.21%和USD。实时查看图表以跟踪WCME走势。

如何购买WCME股票？

您可以以18.66的当前价格购买First Trust WCM Developing World Equity ETF股票。订单通常设置在18.66或18.96附近，而11和-0.69%显示市场活动。立即关注WCME的实时图表更新。

如何投资WCME股票？

投资First Trust WCM Developing World Equity ETF需要考虑年度范围16.17 - 20.28和当前价格18.66。许多人在以18.66或18.96下订单之前，会比较1.30%和。实时查看WCME价格图表，了解每日变化。

First Trust WCM Developing World Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust WCM Developing World Equity ETF的最高价格是20.28。在16.17 - 20.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust WCM Developing World Equity ETF的绩效。

First Trust WCM Developing World Equity ETF股票的最低价格是多少？

First Trust WCM Developing World Equity ETF（WCME）的最低价格为16.17。将其与当前的18.66和16.17 - 20.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WCME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WCME股票是什么时候拆分的？

First Trust WCM Developing World Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.71和-0.21%中可见。

日范围
18.66 18.79
年范围
16.17 20.28
前一天收盘价
18.71
开盘价
18.79
卖价
18.66
买价
18.96
最低价
18.66
最高价
18.79
交易量
11
日变化
-0.27%
月变化
1.30%
6个月变化
1.74%
年变化
-0.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%