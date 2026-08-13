WCME: First Trust WCM Developing World Equity ETF
今日WCME汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点18.66和高点18.79进行交易。
关注First Trust WCM Developing World Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WCME股票今天的价格是多少？
First Trust WCM Developing World Equity ETF股票今天的定价为18.66。它在18.66 - 18.79范围内交易，昨天的收盘价为18.71，交易量达到11。WCME的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust WCM Developing World Equity ETF股票是否支付股息？
First Trust WCM Developing World Equity ETF目前的价值为18.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.21%和USD。实时查看图表以跟踪WCME走势。
如何购买WCME股票？
您可以以18.66的当前价格购买First Trust WCM Developing World Equity ETF股票。订单通常设置在18.66或18.96附近，而11和-0.69%显示市场活动。立即关注WCME的实时图表更新。
如何投资WCME股票？
投资First Trust WCM Developing World Equity ETF需要考虑年度范围16.17 - 20.28和当前价格18.66。许多人在以18.66或18.96下订单之前，会比较1.30%和。实时查看WCME价格图表，了解每日变化。
First Trust WCM Developing World Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust WCM Developing World Equity ETF的最高价格是20.28。在16.17 - 20.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust WCM Developing World Equity ETF的绩效。
First Trust WCM Developing World Equity ETF股票的最低价格是多少？
First Trust WCM Developing World Equity ETF（WCME）的最低价格为16.17。将其与当前的18.66和16.17 - 20.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WCME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WCME股票是什么时候拆分的？
First Trust WCM Developing World Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.71和-0.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.71
- 开盘价
- 18.79
- 卖价
- 18.66
- 买价
- 18.96
- 最低价
- 18.66
- 最高价
- 18.79
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 1.30%
- 6个月变化
- 1.74%
- 年变化
- -0.21%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%