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WBIY: WBI Power Factor High Dividend ETF

37.62 USD 0.14 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WBIY за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.60, а максимальная — 37.72.

Следите за динамикой WBI Power Factor High Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WBIY сегодня?

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) сегодня оценивается на уровне 37.62. Инструмент торгуется в пределах 37.60 - 37.72, вчерашнее закрытие составило 37.76, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WBIY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WBI Power Factor High Dividend ETF?

WBI Power Factor High Dividend ETF в настоящее время оценивается в 37.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.24% и USD. Отслеживайте движения WBIY на графике в реальном времени.

Как купить акции WBIY?

Вы можете купить акции WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) по текущей цене 37.62. Ордера обычно размещаются около 37.62 или 37.92, тогда как 22 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WBIY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WBIY?

Инвестирование в WBI Power Factor High Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 29.90 - 37.90 и текущей цены 37.62. Многие сравнивают 0.70% и 7.39% перед размещением ордеров на 37.62 или 37.92. Изучайте ежедневные изменения цены WBIY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WBI Power Factor High Dividend ETF?

Самая высокая цена WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) за последний год составила 37.90. Акции заметно колебались в пределах 29.90 - 37.90, сравнение с 37.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WBI Power Factor High Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WBI Power Factor High Dividend ETF?

Самая низкая цена WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) за год составила 29.90. Сравнение с текущими 37.62 и 29.90 - 37.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WBIY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WBIY?

В прошлом WBI Power Factor High Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.76 и 19.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.60 37.72
Годовой диапазон
29.90 37.90
Предыдущее закрытие
37.76
Open
37.60
Bid
37.62
Ask
37.92
Low
37.60
High
37.72
Объем
22
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
0.70%
6-месячное изменение
7.39%
Годовое изменение
19.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%