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WBIY: WBI Power Factor High Dividend ETF

37.96 USD 0.34 (0.90%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WBIY汇率已更改0.90%。当日，交易品种以低点37.79和高点37.96进行交易。

关注WBI Power Factor High Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WBIY新闻

常见问题解答

WBIY股票今天的价格是多少？

WBI Power Factor High Dividend ETF股票今天的定价为37.96。它在37.79 - 37.96范围内交易，昨天的收盘价为37.62，交易量达到16。WBIY的实时价格图表显示了这些更新。

WBI Power Factor High Dividend ETF股票是否支付股息？

WBI Power Factor High Dividend ETF目前的价值为37.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.32%和USD。实时查看图表以跟踪WBIY走势。

如何购买WBIY股票？

您可以以37.96的当前价格购买WBI Power Factor High Dividend ETF股票。订单通常设置在37.96或38.26附近，而16和0.42%显示市场活动。立即关注WBIY的实时图表更新。

如何投资WBIY股票？

投资WBI Power Factor High Dividend ETF需要考虑年度范围29.90 - 37.96和当前价格37.96。许多人在以37.96或38.26下订单之前，会比较1.61%和。实时查看WBIY价格图表，了解每日变化。

WBI Power Factor High Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WBI Power Factor High Dividend ETF的最高价格是37.96。在29.90 - 37.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WBI Power Factor High Dividend ETF的绩效。

WBI Power Factor High Dividend ETF股票的最低价格是多少？

WBI Power Factor High Dividend ETF（WBIY）的最低价格为29.90。将其与当前的37.96和29.90 - 37.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WBIY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WBIY股票是什么时候拆分的？

WBI Power Factor High Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.62和20.32%中可见。

日范围
37.79 37.96
年范围
29.90 37.96
前一天收盘价
37.62
开盘价
37.80
卖价
37.96
买价
38.26
最低价
37.79
最高价
37.96
交易量
16
日变化
0.90%
月变化
1.61%
6个月变化
8.36%
年变化
20.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%