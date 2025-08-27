Курс WBIF за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.88, а максимальная — 36.88.

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