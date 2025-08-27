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WBIF: WBI BullBear Value 3000 ETF

36.88 USD 0.45 (1.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WBIF за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.88, а максимальная — 36.88.

Следите за динамикой WBI BullBear Value 3000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WBIF сегодня?

WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) сегодня оценивается на уровне 36.88. Инструмент торгуется в пределах 36.88 - 36.88, вчерашнее закрытие составило 36.43, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WBIF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WBI BullBear Value 3000 ETF?

WBI BullBear Value 3000 ETF в настоящее время оценивается в 36.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.97% и USD. Отслеживайте движения WBIF на графике в реальном времени.

Как купить акции WBIF?

Вы можете купить акции WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) по текущей цене 36.88. Ордера обычно размещаются около 36.88 или 37.18, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WBIF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WBIF?

Инвестирование в WBI BullBear Value 3000 ETF предполагает учет годового диапазона 29.75 - 36.88 и текущей цены 36.88. Многие сравнивают 2.39% и 12.99% перед размещением ордеров на 36.88 или 37.18. Изучайте ежедневные изменения цены WBIF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WBI BullBear Value 3000 ETF?

Самая высокая цена WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) за последний год составила 36.88. Акции заметно колебались в пределах 29.75 - 36.88, сравнение с 36.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WBI BullBear Value 3000 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WBI BullBear Value 3000 ETF?

Самая низкая цена WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) за год составила 29.75. Сравнение с текущими 36.88 и 29.75 - 36.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WBIF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WBIF?

В прошлом WBI BullBear Value 3000 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.43 и 23.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.88 36.88
Годовой диапазон
29.75 36.88
Предыдущее закрытие
36.43
Open
36.88
Bid
36.88
Ask
37.18
Low
36.88
High
36.88
Объем
1
Дневное изменение
1.24%
Месячное изменение
2.39%
6-месячное изменение
12.99%
Годовое изменение
23.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%