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WBIF: WBI BullBear Value 3000 ETF
Курс WBIF за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.88, а максимальная — 36.88.
Следите за динамикой WBI BullBear Value 3000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WBIF сегодня?
WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) сегодня оценивается на уровне 36.88. Инструмент торгуется в пределах 36.88 - 36.88, вчерашнее закрытие составило 36.43, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WBIF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WBI BullBear Value 3000 ETF?
WBI BullBear Value 3000 ETF в настоящее время оценивается в 36.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.97% и USD. Отслеживайте движения WBIF на графике в реальном времени.
Как купить акции WBIF?
Вы можете купить акции WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) по текущей цене 36.88. Ордера обычно размещаются около 36.88 или 37.18, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WBIF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WBIF?
Инвестирование в WBI BullBear Value 3000 ETF предполагает учет годового диапазона 29.75 - 36.88 и текущей цены 36.88. Многие сравнивают 2.39% и 12.99% перед размещением ордеров на 36.88 или 37.18. Изучайте ежедневные изменения цены WBIF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WBI BullBear Value 3000 ETF?
Самая высокая цена WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) за последний год составила 36.88. Акции заметно колебались в пределах 29.75 - 36.88, сравнение с 36.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WBI BullBear Value 3000 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WBI BullBear Value 3000 ETF?
Самая низкая цена WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) за год составила 29.75. Сравнение с текущими 36.88 и 29.75 - 36.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WBIF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WBIF?
В прошлом WBI BullBear Value 3000 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.43 и 23.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.43
- Open
- 36.88
- Bid
- 36.88
- Ask
- 37.18
- Low
- 36.88
- High
- 36.88
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.24%
- Месячное изменение
- 2.39%
- 6-месячное изменение
- 12.99%
- Годовое изменение
- 23.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%