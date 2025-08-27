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WBIF: WBI BullBear Value 3000 ETF

37.10 USD 0.22 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WBIF汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点37.02和高点37.10进行交易。

关注WBI BullBear Value 3000 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WBIF新闻

常见问题解答

WBIF股票今天的价格是多少？

WBI BullBear Value 3000 ETF股票今天的定价为37.10。它在37.02 - 37.10范围内交易，昨天的收盘价为36.88，交易量达到2。WBIF的实时价格图表显示了这些更新。

WBI BullBear Value 3000 ETF股票是否支付股息？

WBI BullBear Value 3000 ETF目前的价值为37.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.71%和USD。实时查看图表以跟踪WBIF走势。

如何购买WBIF股票？

您可以以37.10的当前价格购买WBI BullBear Value 3000 ETF股票。订单通常设置在37.10或37.40附近，而2和0.22%显示市场活动。立即关注WBIF的实时图表更新。

如何投资WBIF股票？

投资WBI BullBear Value 3000 ETF需要考虑年度范围29.75 - 37.10和当前价格37.10。许多人在以37.10或37.40下订单之前，会比较3.00%和。实时查看WBIF价格图表，了解每日变化。

WBI BullBear Value 3000 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WBI BullBear Value 3000 ETF的最高价格是37.10。在29.75 - 37.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WBI BullBear Value 3000 ETF的绩效。

WBI BullBear Value 3000 ETF股票的最低价格是多少？

WBI BullBear Value 3000 ETF（WBIF）的最低价格为29.75。将其与当前的37.10和29.75 - 37.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WBIF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WBIF股票是什么时候拆分的？

WBI BullBear Value 3000 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.88和24.71%中可见。

日范围
37.02 37.10
年范围
29.75 37.10
前一天收盘价
36.88
开盘价
37.02
卖价
37.10
买价
37.40
最低价
37.02
最高价
37.10
交易量
2
日变化
0.60%
月变化
3.00%
6个月变化
13.66%
年变化
24.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%