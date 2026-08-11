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WAR: U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
Курс WAR за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.21, а максимальная — 32.66.
Следите за динамикой U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WAR сегодня?
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) сегодня оценивается на уровне 32.21. Инструмент торгуется в пределах 32.21 - 32.66, вчерашнее закрытие составило 32.33, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF?
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF в настоящее время оценивается в 32.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 40.47% и USD. Отслеживайте движения WAR на графике в реальном времени.
Как купить акции WAR?
Вы можете купить акции U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) по текущей цене 32.21. Ордера обычно размещаются около 32.21 или 32.51, тогда как 26 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WAR?
Инвестирование в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF предполагает учет годового диапазона 22.40 - 36.16 и текущей цены 32.21. Многие сравнивают 12.27% и 28.74% перед размещением ордеров на 32.21 или 32.51. Изучайте ежедневные изменения цены WAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF?
Самая высокая цена U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) за последний год составила 36.16. Акции заметно колебались в пределах 22.40 - 36.16, сравнение с 32.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF?
Самая низкая цена U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) за год составила 22.40. Сравнение с текущими 32.21 и 22.40 - 36.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WAR?
В прошлом U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.33 и 40.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.33
- Open
- 32.32
- Bid
- 32.21
- Ask
- 32.51
- Low
- 32.21
- High
- 32.66
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 12.27%
- 6-месячное изменение
- 28.74%
- Годовое изменение
- 40.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%