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WAR: U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

32.21 USD 0.12 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WAR за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.21, а максимальная — 32.66.

Следите за динамикой U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WAR сегодня?

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) сегодня оценивается на уровне 32.21. Инструмент торгуется в пределах 32.21 - 32.66, вчерашнее закрытие составило 32.33, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF?

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF в настоящее время оценивается в 32.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 40.47% и USD. Отслеживайте движения WAR на графике в реальном времени.

Как купить акции WAR?

Вы можете купить акции U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) по текущей цене 32.21. Ордера обычно размещаются около 32.21 или 32.51, тогда как 26 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WAR?

Инвестирование в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF предполагает учет годового диапазона 22.40 - 36.16 и текущей цены 32.21. Многие сравнивают 12.27% и 28.74% перед размещением ордеров на 32.21 или 32.51. Изучайте ежедневные изменения цены WAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF?

Самая высокая цена U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) за последний год составила 36.16. Акции заметно колебались в пределах 22.40 - 36.16, сравнение с 32.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF?

Самая низкая цена U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) за год составила 22.40. Сравнение с текущими 32.21 и 22.40 - 36.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WAR?

В прошлом U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.33 и 40.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.21 32.66
Годовой диапазон
22.40 36.16
Предыдущее закрытие
32.33
Open
32.32
Bid
32.21
Ask
32.51
Low
32.21
High
32.66
Объем
26
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
12.27%
6-месячное изменение
28.74%
Годовое изменение
40.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%