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WAR: U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

32.50 USD 0.29 (0.90%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WAR汇率已更改0.90%。当日，交易品种以低点32.39和高点32.63进行交易。

关注U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WAR股票今天的价格是多少？

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF股票今天的定价为32.50。它在32.39 - 32.63范围内交易，昨天的收盘价为32.21，交易量达到10。WAR的实时价格图表显示了这些更新。

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF股票是否支付股息？

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF目前的价值为32.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注41.74%和USD。实时查看图表以跟踪WAR走势。

如何购买WAR股票？

您可以以32.50的当前价格购买U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF股票。订单通常设置在32.50或32.80附近，而10和0.18%显示市场活动。立即关注WAR的实时图表更新。

如何投资WAR股票？

投资U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF需要考虑年度范围22.40 - 36.16和当前价格32.50。许多人在以32.50或32.80下订单之前，会比较13.28%和。实时查看WAR价格图表，了解每日变化。

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF的最高价格是36.16。在22.40 - 36.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF的绩效。

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF股票的最低价格是多少？

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF（WAR）的最低价格为22.40。将其与当前的32.50和22.40 - 36.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WAR股票是什么时候拆分的？

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.21和41.74%中可见。

日范围
32.39 32.63
年范围
22.40 36.16
前一天收盘价
32.21
开盘价
32.44
卖价
32.50
买价
32.80
最低价
32.39
最高价
32.63
交易量
10
日变化
0.90%
月变化
13.28%
6个月变化
29.90%
年变化
41.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%