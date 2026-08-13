WAR: U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
今日WAR汇率已更改0.90%。当日，交易品种以低点32.39和高点32.63进行交易。
关注U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
WAR股票今天的价格是多少？
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF股票今天的定价为32.50。它在32.39 - 32.63范围内交易，昨天的收盘价为32.21，交易量达到10。WAR的实时价格图表显示了这些更新。
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF股票是否支付股息？
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF目前的价值为32.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注41.74%和USD。实时查看图表以跟踪WAR走势。
如何购买WAR股票？
您可以以32.50的当前价格购买U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF股票。订单通常设置在32.50或32.80附近，而10和0.18%显示市场活动。立即关注WAR的实时图表更新。
如何投资WAR股票？
投资U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF需要考虑年度范围22.40 - 36.16和当前价格32.50。许多人在以32.50或32.80下订单之前，会比较13.28%和。实时查看WAR价格图表，了解每日变化。
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF的最高价格是36.16。在22.40 - 36.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF的绩效。
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF股票的最低价格是多少？
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF（WAR）的最低价格为22.40。将其与当前的32.50和22.40 - 36.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WAR股票是什么时候拆分的？
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.21和41.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.21
- 开盘价
- 32.44
- 卖价
- 32.50
- 买价
- 32.80
- 最低价
- 32.39
- 最高价
- 32.63
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.90%
- 月变化
- 13.28%
- 6个月变化
- 29.90%
- 年变化
- 41.74%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%