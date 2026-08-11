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WAGN: Pabrai Wagons ETF

15.21 USD 0.11 (0.73%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WAGN за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.18, а максимальная — 15.28.

Следите за динамикой Pabrai Wagons ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WAGN сегодня?

Pabrai Wagons ETF (WAGN) сегодня оценивается на уровне 15.21. Инструмент торгуется в пределах 15.18 - 15.28, вчерашнее закрытие составило 15.10, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WAGN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pabrai Wagons ETF?

Pabrai Wagons ETF в настоящее время оценивается в 15.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.87% и USD. Отслеживайте движения WAGN на графике в реальном времени.

Как купить акции WAGN?

Вы можете купить акции Pabrai Wagons ETF (WAGN) по текущей цене 15.21. Ордера обычно размещаются около 15.21 или 15.51, тогда как 16 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WAGN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WAGN?

Инвестирование в Pabrai Wagons ETF предполагает учет годового диапазона 13.58 - 15.80 и текущей цены 15.21. Многие сравнивают 6.59% и 8.64% перед размещением ордеров на 15.21 или 15.51. Изучайте ежедневные изменения цены WAGN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pabrai Wagons ETF?

Самая высокая цена Pabrai Wagons ETF (WAGN) за последний год составила 15.80. Акции заметно колебались в пределах 13.58 - 15.80, сравнение с 15.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pabrai Wagons ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pabrai Wagons ETF?

Самая низкая цена Pabrai Wagons ETF (WAGN) за год составила 13.58. Сравнение с текущими 15.21 и 13.58 - 15.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WAGN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WAGN?

В прошлом Pabrai Wagons ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.10 и 7.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.18 15.28
Годовой диапазон
13.58 15.80
Предыдущее закрытие
15.10
Open
15.28
Bid
15.21
Ask
15.51
Low
15.18
High
15.28
Объем
16
Дневное изменение
0.73%
Месячное изменение
6.59%
6-месячное изменение
8.64%
Годовое изменение
7.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%