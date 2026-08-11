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WAGN: Pabrai Wagons ETF
Курс WAGN за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.18, а максимальная — 15.28.
Следите за динамикой Pabrai Wagons ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WAGN сегодня?
Pabrai Wagons ETF (WAGN) сегодня оценивается на уровне 15.21. Инструмент торгуется в пределах 15.18 - 15.28, вчерашнее закрытие составило 15.10, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WAGN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pabrai Wagons ETF?
Pabrai Wagons ETF в настоящее время оценивается в 15.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.87% и USD. Отслеживайте движения WAGN на графике в реальном времени.
Как купить акции WAGN?
Вы можете купить акции Pabrai Wagons ETF (WAGN) по текущей цене 15.21. Ордера обычно размещаются около 15.21 или 15.51, тогда как 16 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WAGN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WAGN?
Инвестирование в Pabrai Wagons ETF предполагает учет годового диапазона 13.58 - 15.80 и текущей цены 15.21. Многие сравнивают 6.59% и 8.64% перед размещением ордеров на 15.21 или 15.51. Изучайте ежедневные изменения цены WAGN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pabrai Wagons ETF?
Самая высокая цена Pabrai Wagons ETF (WAGN) за последний год составила 15.80. Акции заметно колебались в пределах 13.58 - 15.80, сравнение с 15.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pabrai Wagons ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pabrai Wagons ETF?
Самая низкая цена Pabrai Wagons ETF (WAGN) за год составила 13.58. Сравнение с текущими 15.21 и 13.58 - 15.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WAGN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WAGN?
В прошлом Pabrai Wagons ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.10 и 7.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.10
- Open
- 15.28
- Bid
- 15.21
- Ask
- 15.51
- Low
- 15.18
- High
- 15.28
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- 6.59%
- 6-месячное изменение
- 8.64%
- Годовое изменение
- 7.87%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%