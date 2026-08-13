WAGN股票今天的价格是多少？ Pabrai Wagons ETF股票今天的定价为15.23。它在15.18 - 15.29范围内交易，昨天的收盘价为15.10，交易量达到133。WAGN的实时价格图表显示了这些更新。

Pabrai Wagons ETF股票是否支付股息？ Pabrai Wagons ETF目前的价值为15.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.01%和USD。实时查看图表以跟踪WAGN走势。

如何购买WAGN股票？ 您可以以15.23的当前价格购买Pabrai Wagons ETF股票。订单通常设置在15.23或15.53附近，而133和-0.33%显示市场活动。立即关注WAGN的实时图表更新。

如何投资WAGN股票？ 投资Pabrai Wagons ETF需要考虑年度范围13.58 - 15.80和当前价格15.23。许多人在以15.23或15.53下订单之前，会比较6.73%和。实时查看WAGN价格图表，了解每日变化。

Pabrai Wagons ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Pabrai Wagons ETF的最高价格是15.80。在13.58 - 15.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pabrai Wagons ETF的绩效。

Pabrai Wagons ETF股票的最低价格是多少？ Pabrai Wagons ETF（WAGN）的最低价格为13.58。将其与当前的15.23和13.58 - 15.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WAGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。