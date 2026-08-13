WAGN: Pabrai Wagons ETF
今日WAGN汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点15.18和高点15.29进行交易。
关注Pabrai Wagons ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WAGN股票今天的价格是多少？
Pabrai Wagons ETF股票今天的定价为15.23。它在15.18 - 15.29范围内交易，昨天的收盘价为15.10，交易量达到133。WAGN的实时价格图表显示了这些更新。
Pabrai Wagons ETF股票是否支付股息？
Pabrai Wagons ETF目前的价值为15.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.01%和USD。实时查看图表以跟踪WAGN走势。
如何购买WAGN股票？
您可以以15.23的当前价格购买Pabrai Wagons ETF股票。订单通常设置在15.23或15.53附近，而133和-0.33%显示市场活动。立即关注WAGN的实时图表更新。
如何投资WAGN股票？
投资Pabrai Wagons ETF需要考虑年度范围13.58 - 15.80和当前价格15.23。许多人在以15.23或15.53下订单之前，会比较6.73%和。实时查看WAGN价格图表，了解每日变化。
Pabrai Wagons ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pabrai Wagons ETF的最高价格是15.80。在13.58 - 15.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pabrai Wagons ETF的绩效。
Pabrai Wagons ETF股票的最低价格是多少？
Pabrai Wagons ETF（WAGN）的最低价格为13.58。将其与当前的15.23和13.58 - 15.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WAGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WAGN股票是什么时候拆分的？
Pabrai Wagons ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.10和8.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.10
- 开盘价
- 15.28
- 卖价
- 15.23
- 买价
- 15.53
- 最低价
- 15.18
- 最高价
- 15.29
- 交易量
- 133
- 日变化
- 0.86%
- 月变化
- 6.73%
- 6个月变化
- 8.79%
- 年变化
- 8.01%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%