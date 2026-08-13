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WAGN: Pabrai Wagons ETF

15.23 USD 0.13 (0.86%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WAGN汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点15.18和高点15.29进行交易。

关注Pabrai Wagons ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WAGN股票今天的价格是多少？

Pabrai Wagons ETF股票今天的定价为15.23。它在15.18 - 15.29范围内交易，昨天的收盘价为15.10，交易量达到133。WAGN的实时价格图表显示了这些更新。

Pabrai Wagons ETF股票是否支付股息？

Pabrai Wagons ETF目前的价值为15.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.01%和USD。实时查看图表以跟踪WAGN走势。

如何购买WAGN股票？

您可以以15.23的当前价格购买Pabrai Wagons ETF股票。订单通常设置在15.23或15.53附近，而133和-0.33%显示市场活动。立即关注WAGN的实时图表更新。

如何投资WAGN股票？

投资Pabrai Wagons ETF需要考虑年度范围13.58 - 15.80和当前价格15.23。许多人在以15.23或15.53下订单之前，会比较6.73%和。实时查看WAGN价格图表，了解每日变化。

Pabrai Wagons ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pabrai Wagons ETF的最高价格是15.80。在13.58 - 15.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pabrai Wagons ETF的绩效。

Pabrai Wagons ETF股票的最低价格是多少？

Pabrai Wagons ETF（WAGN）的最低价格为13.58。将其与当前的15.23和13.58 - 15.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WAGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WAGN股票是什么时候拆分的？

Pabrai Wagons ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.10和8.01%中可见。

日范围
15.18 15.29
年范围
13.58 15.80
前一天收盘价
15.10
开盘价
15.28
卖价
15.23
买价
15.53
最低价
15.18
最高价
15.29
交易量
133
日变化
0.86%
月变化
6.73%
6个月变化
8.79%
年变化
8.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%