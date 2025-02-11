Валюты / VYGR
VYGR: Voyager Therapeutics Inc
4.25 USD 0.04 (0.95%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VYGR за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.21, а максимальная — 4.44.
Следите за динамикой Voyager Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.21 4.44
Годовой диапазон
2.64 8.28
- Предыдущее закрытие
- 4.21
- Open
- 4.22
- Bid
- 4.25
- Ask
- 4.55
- Low
- 4.21
- High
- 4.44
- Объем
- 1.014 K
- Дневное изменение
- 0.95%
- Месячное изменение
- 27.25%
- 6-месячное изменение
- 26.11%
- Годовое изменение
- -26.72%
