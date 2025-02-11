KurseKategorien
Währungen / VYGR
Zurück zum Aktien

VYGR: Voyager Therapeutics Inc

4.30 USD 0.18 (4.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VYGR hat sich für heute um -4.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.28 bis zu einem Hoch von 4.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Voyager Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VYGR News

Tagesspanne
4.28 4.52
Jahresspanne
2.64 8.28
Vorheriger Schlusskurs
4.48
Eröffnung
4.50
Bid
4.30
Ask
4.60
Tief
4.28
Hoch
4.52
Volumen
473
Tagesänderung
-4.02%
Monatsänderung
28.74%
6-Monatsänderung
27.60%
Jahresänderung
-25.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K