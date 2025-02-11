Währungen / VYGR
VYGR: Voyager Therapeutics Inc
4.30 USD 0.18 (4.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VYGR hat sich für heute um -4.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.28 bis zu einem Hoch von 4.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Voyager Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VYGR News
Tagesspanne
4.28 4.52
Jahresspanne
2.64 8.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.48
- Eröffnung
- 4.50
- Bid
- 4.30
- Ask
- 4.60
- Tief
- 4.28
- Hoch
- 4.52
- Volumen
- 473
- Tagesänderung
- -4.02%
- Monatsänderung
- 28.74%
- 6-Monatsänderung
- 27.60%
- Jahresänderung
- -25.86%
