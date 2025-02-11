货币 / VYGR
VYGR: Voyager Therapeutics Inc
4.26 USD 0.01 (0.24%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VYGR汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点4.20和高点4.53进行交易。
关注Voyager Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VYGR新闻
- What's Going On With Voyager Therapeutics Stock Monday? - Voyager Therapeutics (NASDAQ:VYGR)
- Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:VYGR)
- Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Voyager Therapeutics at Citi’s Biopharma Conference: Strategic Pipeline Unveiling
- Voyager Therapeutics Inc earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Voyager Therapeutics (VYGR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Baird reiterates Outperform rating on Voyager Therapeutics stock with $18 price target
- Voyager Therapeutics unveils APOE-targeting Alzheimer’s therapy program
- Voyager Therapeutics at H.C. Wainwright: Genetic Innovation in Focus
- Voyager to Present at H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Hybrid Conference
- Voyager Therapeutics: Navigating AAV Headwinds And Long Road For VY7523
- Voyager Therapeutics stock plunges to 52-week low of $2.71
- Voyager reports breakthrough in brain drug delivery
- Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Voyager Therapeutics stock tumbles after IND application delayed
日范围
4.20 4.53
年范围
2.64 8.28
- 前一天收盘价
- 4.25
- 开盘价
- 4.25
- 卖价
- 4.26
- 买价
- 4.56
- 最低价
- 4.20
- 最高价
- 4.53
- 交易量
- 1.827 K
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- 27.54%
- 6个月变化
- 26.41%
- 年变化
- -26.55%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值