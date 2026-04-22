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VWOB: Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

65.96 USD 0.25 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VWOB за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.94, а максимальная — 66.17.

Следите за динамикой Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VWOB сегодня?

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) сегодня оценивается на уровне 65.96. Инструмент торгуется в пределах 65.94 - 66.17, вчерашнее закрытие составило 66.21, а торговый объем достиг 610. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VWOB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF?

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF в настоящее время оценивается в 65.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.69% и USD. Отслеживайте движения VWOB на графике в реальном времени.

Как купить акции VWOB?

Вы можете купить акции Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) по текущей цене 65.96. Ордера обычно размещаются около 65.96 или 66.26, тогда как 610 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VWOB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VWOB?

Инвестирование в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF предполагает учет годового диапазона 65.00 - 68.40 и текущей цены 65.96. Многие сравнивают 0.40% и -2.41% перед размещением ордеров на 65.96 или 66.26. Изучайте ежедневные изменения цены VWOB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF?

Самая высокая цена Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) за последний год составила 68.40. Акции заметно колебались в пределах 65.00 - 68.40, сравнение с 66.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF?

Самая низкая цена Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) за год составила 65.00. Сравнение с текущими 65.96 и 65.00 - 68.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VWOB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VWOB?

В прошлом Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.21 и 0.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
65.94 66.17
Годовой диапазон
65.00 68.40
Предыдущее закрытие
66.21
Open
66.17
Bid
65.96
Ask
66.26
Low
65.94
High
66.17
Объем
610
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
-2.41%
Годовое изменение
0.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%