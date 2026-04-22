VWOB: Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF
今日VWOB汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点65.92和高点66.04进行交易。
关注Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VWOB股票今天的价格是多少？
Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF股票今天的定价为65.94。它在65.92 - 66.04范围内交易，昨天的收盘价为65.96，交易量达到639。VWOB的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF股票是否支付股息？
Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF目前的价值为65.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.66%和USD。实时查看图表以跟踪VWOB走势。
如何购买VWOB股票？
您可以以65.94的当前价格购买Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF股票。订单通常设置在65.94或66.24附近，而639和-0.14%显示市场活动。立即关注VWOB的实时图表更新。
如何投资VWOB股票？
投资Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF需要考虑年度范围65.00 - 68.40和当前价格65.94。许多人在以65.94或66.24下订单之前，会比较0.37%和。实时查看VWOB价格图表，了解每日变化。
Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF的最高价格是68.40。在65.00 - 68.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF的绩效。
Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF（VWOB）的最低价格为65.00。将其与当前的65.94和65.00 - 68.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VWOB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VWOB股票是什么时候拆分的？
Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.96和0.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 65.96
- 开盘价
- 66.03
- 卖价
- 65.94
- 买价
- 66.24
- 最低价
- 65.92
- 最高价
- 66.04
- 交易量
- 639
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 0.37%
- 6个月变化
- -2.44%
- 年变化
- 0.66%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%