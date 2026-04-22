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VWOB: Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF

65.94 USD 0.02 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VWOB汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点65.92和高点66.04进行交易。

关注Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VWOB新闻

常见问题解答

VWOB股票今天的价格是多少？

Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF股票今天的定价为65.94。它在65.92 - 66.04范围内交易，昨天的收盘价为65.96，交易量达到639。VWOB的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF股票是否支付股息？

Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF目前的价值为65.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.66%和USD。实时查看图表以跟踪VWOB走势。

如何购买VWOB股票？

您可以以65.94的当前价格购买Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF股票。订单通常设置在65.94或66.24附近，而639和-0.14%显示市场活动。立即关注VWOB的实时图表更新。

如何投资VWOB股票？

投资Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF需要考虑年度范围65.00 - 68.40和当前价格65.94。许多人在以65.94或66.24下订单之前，会比较0.37%和。实时查看VWOB价格图表，了解每日变化。

Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF的最高价格是68.40。在65.00 - 68.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF的绩效。

Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF（VWOB）的最低价格为65.00。将其与当前的65.94和65.00 - 68.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VWOB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VWOB股票是什么时候拆分的？

Vanguard新兴市场美元政府债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.96和0.66%中可见。

日范围
65.92 66.04
年范围
65.00 68.40
前一天收盘价
65.96
开盘价
66.03
卖价
65.94
买价
66.24
最低价
65.92
最高价
66.04
交易量
639
日变化
-0.03%
月变化
0.37%
6个月变化
-2.44%
年变化
0.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%