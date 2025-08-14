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VVR: Invesco Senior Income Trust (DE)
Курс VVR за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.95, а максимальная — 2.98.
Следите за динамикой Invesco Senior Income Trust (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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- The Chemist's Triple-Factor Closed-End Fund Report, October 2025
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- BGB: Discount Worth Watching With Term Approaching (NYSE:BGB)
- VVR ETF: Deeply Unloved And A High Discount To NAV (NYSE:VVR)
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VVR сегодня?
Invesco Senior Income Trust (DE) (VVR) сегодня оценивается на уровне 2.97. Инструмент торгуется в пределах 2.95 - 2.98, вчерашнее закрытие составило 2.96, а торговый объем достиг 472. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VVR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Senior Income Trust (DE)?
Invesco Senior Income Trust (DE) в настоящее время оценивается в 2.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.73% и USD. Отслеживайте движения VVR на графике в реальном времени.
Как купить акции VVR?
Вы можете купить акции Invesco Senior Income Trust (DE) (VVR) по текущей цене 2.97. Ордера обычно размещаются около 2.97 или 3.27, тогда как 472 и 0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VVR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VVR?
Инвестирование в Invesco Senior Income Trust (DE) предполагает учет годового диапазона 2.93 - 3.64 и текущей цены 2.97. Многие сравнивают 0.00% и -3.26% перед размещением ордеров на 2.97 или 3.27. Изучайте ежедневные изменения цены VVR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Senior Income Trust (DE)?
Самая высокая цена Invesco Senior Income Trust (DE) (VVR) за последний год составила 3.64. Акции заметно колебались в пределах 2.93 - 3.64, сравнение с 2.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Senior Income Trust (DE) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Senior Income Trust (DE)?
Самая низкая цена Invesco Senior Income Trust (DE) (VVR) за год составила 2.93. Сравнение с текущими 2.97 и 2.93 - 3.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VVR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VVR?
В прошлом Invesco Senior Income Trust (DE) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.96 и -17.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.96
- Open
- 2.95
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- Low
- 2.95
- High
- 2.98
- Объем
- 472
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -3.26%
- Годовое изменение
- -17.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%