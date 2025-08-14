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VVR: Invesco Senior Income Trust (DE)

2.97 USD 0.01 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VVR за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.95, а максимальная — 2.98.

Следите за динамикой Invesco Senior Income Trust (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VVR сегодня?

Invesco Senior Income Trust (DE) (VVR) сегодня оценивается на уровне 2.97. Инструмент торгуется в пределах 2.95 - 2.98, вчерашнее закрытие составило 2.96, а торговый объем достиг 472. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VVR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Senior Income Trust (DE)?

Invesco Senior Income Trust (DE) в настоящее время оценивается в 2.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.73% и USD. Отслеживайте движения VVR на графике в реальном времени.

Как купить акции VVR?

Вы можете купить акции Invesco Senior Income Trust (DE) (VVR) по текущей цене 2.97. Ордера обычно размещаются около 2.97 или 3.27, тогда как 472 и 0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VVR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VVR?

Инвестирование в Invesco Senior Income Trust (DE) предполагает учет годового диапазона 2.93 - 3.64 и текущей цены 2.97. Многие сравнивают 0.00% и -3.26% перед размещением ордеров на 2.97 или 3.27. Изучайте ежедневные изменения цены VVR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Senior Income Trust (DE)?

Самая высокая цена Invesco Senior Income Trust (DE) (VVR) за последний год составила 3.64. Акции заметно колебались в пределах 2.93 - 3.64, сравнение с 2.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Senior Income Trust (DE) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Senior Income Trust (DE)?

Самая низкая цена Invesco Senior Income Trust (DE) (VVR) за год составила 2.93. Сравнение с текущими 2.97 и 2.93 - 3.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VVR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VVR?

В прошлом Invesco Senior Income Trust (DE) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.96 и -17.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.95 2.98
Годовой диапазон
2.93 3.64
Предыдущее закрытие
2.96
Open
2.95
Bid
2.97
Ask
3.27
Low
2.95
High
2.98
Объем
472
Дневное изменение
0.34%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-3.26%
Годовое изменение
-17.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%