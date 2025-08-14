VVR: 景顺高级收益信托
今日VVR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点2.97和高点2.98进行交易。
关注景顺高级收益信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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VVR新闻
- Triple-Factor Closed-End Fund Report, July 2026
- FRA: Higher Rates Could Help, But Distribution Coverage Should Remain Weak (NYSE:FRA)
- DHF: This High Yielding Bond Fund May Struggle To Sustain Its Distribution
- CEF Market Weekly Review: Muni And Loan CEF Incomes Diverge
- VVR: Avoid This Floating-Rate Fund For The Time Being (NYSE:VVR)
- JQC: Distribution Under Pressure And 2026 Fed Policy Will Make It Worse (NYSE:JQC)
- VVR: Bleeding Likely To Continue Throughout 2026 (Rating Downgrade) (NYSE:VVR)
- The Chemist's Triple-Factor Closed-End Fund Report, October 2025
- FLTR: Monthly Pay While Providing Limited Credit Risk (NYSEARCA:FLTR)
- BGB: Discount Worth Watching With Term Approaching (NYSE:BGB)
- VVR ETF: Deeply Unloved And A High Discount To NAV (NYSE:VVR)
- VVR CEF: Distributions May Be Reduced When Rates Are Cut (NYSE:VVR)
常见问题解答
VVR股票今天的价格是多少？
景顺高级收益信托股票今天的定价为2.97。它在2.97 - 2.98范围内交易，昨天的收盘价为2.97，交易量达到997。VVR的实时价格图表显示了这些更新。
景顺高级收益信托股票是否支付股息？
景顺高级收益信托目前的价值为2.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.73%和USD。实时查看图表以跟踪VVR走势。
如何购买VVR股票？
您可以以2.97的当前价格购买景顺高级收益信托股票。订单通常设置在2.97或3.27附近，而997和0.00%显示市场活动。立即关注VVR的实时图表更新。
如何投资VVR股票？
投资景顺高级收益信托需要考虑年度范围2.93 - 3.64和当前价格2.97。许多人在以2.97或3.27下订单之前，会比较0.00%和。实时查看VVR价格图表，了解每日变化。
景顺高级收益信托股票的最高价格是多少？
在过去一年中，景顺高级收益信托的最高价格是3.64。在2.93 - 3.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺高级收益信托的绩效。
景顺高级收益信托股票的最低价格是多少？
景顺高级收益信托（VVR）的最低价格为2.93。将其与当前的2.97和2.93 - 3.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VVR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VVR股票是什么时候拆分的？
景顺高级收益信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.97和-17.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.97
- 开盘价
- 2.97
- 卖价
- 2.97
- 买价
- 3.27
- 最低价
- 2.97
- 最高价
- 2.98
- 交易量
- 997
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -3.26%
- 年变化
- -17.73%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%