报价部分
货币 / VVR
回到股票

VVR: 景顺高级收益信托

2.97 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VVR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点2.97和高点2.98进行交易。

关注景顺高级收益信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VVR新闻

常见问题解答

VVR股票今天的价格是多少？

景顺高级收益信托股票今天的定价为2.97。它在2.97 - 2.98范围内交易，昨天的收盘价为2.97，交易量达到997。VVR的实时价格图表显示了这些更新。

景顺高级收益信托股票是否支付股息？

景顺高级收益信托目前的价值为2.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.73%和USD。实时查看图表以跟踪VVR走势。

如何购买VVR股票？

您可以以2.97的当前价格购买景顺高级收益信托股票。订单通常设置在2.97或3.27附近，而997和0.00%显示市场活动。立即关注VVR的实时图表更新。

如何投资VVR股票？

投资景顺高级收益信托需要考虑年度范围2.93 - 3.64和当前价格2.97。许多人在以2.97或3.27下订单之前，会比较0.00%和。实时查看VVR价格图表，了解每日变化。

景顺高级收益信托股票的最高价格是多少？

在过去一年中，景顺高级收益信托的最高价格是3.64。在2.93 - 3.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺高级收益信托的绩效。

景顺高级收益信托股票的最低价格是多少？

景顺高级收益信托（VVR）的最低价格为2.93。将其与当前的2.97和2.93 - 3.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VVR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VVR股票是什么时候拆分的？

景顺高级收益信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.97和-17.73%中可见。

日范围
2.97 2.98
年范围
2.93 3.64
前一天收盘价
2.97
开盘价
2.97
卖价
2.97
买价
3.27
最低价
2.97
最高价
2.98
交易量
997
日变化
0.00%
月变化
0.00%
6个月变化
-3.26%
年变化
-17.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%