Курс VUSV за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.58, а максимальная — 72.69.

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