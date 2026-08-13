VUSV: Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
今日VUSV汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点72.71和高点72.85进行交易。
关注Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
VUSV股票今天的价格是多少？
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF股票今天的定价为72.79。它在72.71 - 72.85范围内交易，昨天的收盘价为72.62，交易量达到8。VUSV的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF股票是否支付股息？
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF目前的价值为72.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.48%和USD。实时查看图表以跟踪VUSV走势。
如何购买VUSV股票？
您可以以72.79的当前价格购买Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF股票。订单通常设置在72.79或73.09附近，而8和0.05%显示市场活动。立即关注VUSV的实时图表更新。
如何投资VUSV股票？
投资Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF需要考虑年度范围58.71 - 72.85和当前价格72.79。许多人在以72.79或73.09下订单之前，会比较2.64%和。实时查看VUSV价格图表，了解每日变化。
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF的最高价格是72.85。在58.71 - 72.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF的绩效。
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF（VUSV）的最低价格为58.71。将其与当前的72.79和58.71 - 72.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VUSV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VUSV股票是什么时候拆分的？
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.62和22.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 72.62
- 开盘价
- 72.75
- 卖价
- 72.79
- 买价
- 73.09
- 最低价
- 72.71
- 最高价
- 72.85
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 2.64%
- 6个月变化
- 12.04%
- 年变化
- 22.48%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%