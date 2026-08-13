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VUSV: Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF

72.79 USD 0.17 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VUSV汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点72.71和高点72.85进行交易。

关注Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VUSV股票今天的价格是多少？

Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF股票今天的定价为72.79。它在72.71 - 72.85范围内交易，昨天的收盘价为72.62，交易量达到8。VUSV的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF股票是否支付股息？

Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF目前的价值为72.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.48%和USD。实时查看图表以跟踪VUSV走势。

如何购买VUSV股票？

您可以以72.79的当前价格购买Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF股票。订单通常设置在72.79或73.09附近，而8和0.05%显示市场活动。立即关注VUSV的实时图表更新。

如何投资VUSV股票？

投资Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF需要考虑年度范围58.71 - 72.85和当前价格72.79。许多人在以72.79或73.09下订单之前，会比较2.64%和。实时查看VUSV价格图表，了解每日变化。

Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF的最高价格是72.85。在58.71 - 72.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF的绩效。

Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF（VUSV）的最低价格为58.71。将其与当前的72.79和58.71 - 72.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VUSV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VUSV股票是什么时候拆分的？

Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.62和22.48%中可见。

日范围
72.71 72.85
年范围
58.71 72.85
前一天收盘价
72.62
开盘价
72.75
卖价
72.79
买价
73.09
最低价
72.71
最高价
72.85
交易量
8
日变化
0.23%
月变化
2.64%
6个月变化
12.04%
年变化
22.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%