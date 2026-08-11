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VUS: Virtus US Dividend ETF

29.90 USD 0.14 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VUS за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.90, а максимальная — 29.90.

Следите за динамикой Virtus US Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VUS сегодня?

Virtus US Dividend ETF (VUS) сегодня оценивается на уровне 29.90. Инструмент торгуется в пределах 29.90 - 29.90, вчерашнее закрытие составило 29.76, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus US Dividend ETF?

Virtus US Dividend ETF в настоящее время оценивается в 29.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.31% и USD. Отслеживайте движения VUS на графике в реальном времени.

Как купить акции VUS?

Вы можете купить акции Virtus US Dividend ETF (VUS) по текущей цене 29.90. Ордера обычно размещаются около 29.90 или 30.20, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VUS?

Инвестирование в Virtus US Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 24.79 - 30.03 и текущей цены 29.90. Многие сравнивают 0.00% и 10.99% перед размещением ордеров на 29.90 или 30.20. Изучайте ежедневные изменения цены VUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus US Dividend ETF?

Самая высокая цена Virtus US Dividend ETF (VUS) за последний год составила 30.03. Акции заметно колебались в пределах 24.79 - 30.03, сравнение с 29.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus US Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus US Dividend ETF?

Самая низкая цена Virtus US Dividend ETF (VUS) за год составила 24.79. Сравнение с текущими 29.90 и 24.79 - 30.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VUS?

В прошлом Virtus US Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.76 и 19.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.90 29.90
Годовой диапазон
24.79 30.03
Предыдущее закрытие
29.76
Open
29.90
Bid
29.90
Ask
30.20
Low
29.90
High
29.90
Объем
1
Дневное изменение
0.47%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
10.99%
Годовое изменение
19.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%