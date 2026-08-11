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VUS: Virtus US Dividend ETF
Курс VUS за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.90, а максимальная — 29.90.
Следите за динамикой Virtus US Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VUS сегодня?
Virtus US Dividend ETF (VUS) сегодня оценивается на уровне 29.90. Инструмент торгуется в пределах 29.90 - 29.90, вчерашнее закрытие составило 29.76, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus US Dividend ETF?
Virtus US Dividend ETF в настоящее время оценивается в 29.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.31% и USD. Отслеживайте движения VUS на графике в реальном времени.
Как купить акции VUS?
Вы можете купить акции Virtus US Dividend ETF (VUS) по текущей цене 29.90. Ордера обычно размещаются около 29.90 или 30.20, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VUS?
Инвестирование в Virtus US Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 24.79 - 30.03 и текущей цены 29.90. Многие сравнивают 0.00% и 10.99% перед размещением ордеров на 29.90 или 30.20. Изучайте ежедневные изменения цены VUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus US Dividend ETF?
Самая высокая цена Virtus US Dividend ETF (VUS) за последний год составила 30.03. Акции заметно колебались в пределах 24.79 - 30.03, сравнение с 29.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus US Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus US Dividend ETF?
Самая низкая цена Virtus US Dividend ETF (VUS) за год составила 24.79. Сравнение с текущими 29.90 и 24.79 - 30.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VUS?
В прошлом Virtus US Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.76 и 19.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.76
- Open
- 29.90
- Bid
- 29.90
- Ask
- 30.20
- Low
- 29.90
- High
- 29.90
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.47%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 10.99%
- Годовое изменение
- 19.31%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%