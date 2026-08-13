VUS: Virtus US Dividend ETF
今日VUS汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点29.90和高点29.90进行交易。
关注Virtus US Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
VUS股票今天的价格是多少？
Virtus US Dividend ETF股票今天的定价为29.90。它在29.90 - 29.90范围内交易，昨天的收盘价为29.76，交易量达到1。VUS的实时价格图表显示了这些更新。
Virtus US Dividend ETF股票是否支付股息？
Virtus US Dividend ETF目前的价值为29.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.31%和USD。实时查看图表以跟踪VUS走势。
如何购买VUS股票？
您可以以29.90的当前价格购买Virtus US Dividend ETF股票。订单通常设置在29.90或30.20附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注VUS的实时图表更新。
如何投资VUS股票？
投资Virtus US Dividend ETF需要考虑年度范围24.79 - 30.32和当前价格29.90。许多人在以29.90或30.20下订单之前，会比较-1.39%和。实时查看VUS价格图表，了解每日变化。
Virtus US Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Virtus US Dividend ETF的最高价格是30.32。在24.79 - 30.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus US Dividend ETF的绩效。
Virtus US Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Virtus US Dividend ETF（VUS）的最低价格为24.79。将其与当前的29.90和24.79 - 30.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VUS股票是什么时候拆分的？
Virtus US Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.76和19.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.76
- 开盘价
- 29.90
- 卖价
- 29.90
- 买价
- 30.20
- 最低价
- 29.90
- 最高价
- 29.90
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- -1.39%
- 6个月变化
- 9.64%
- 年变化
- 19.31%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%