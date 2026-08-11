- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VTES: Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET
Курс VTES за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.77, а максимальная — 100.85.
Следите за динамикой Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTES сегодня?
Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET (VTES) сегодня оценивается на уровне 100.78. Инструмент торгуется в пределах 100.77 - 100.85, вчерашнее закрытие составило 100.80, а торговый объем достиг 280. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTES в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET?
Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET в настоящее время оценивается в 100.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.65% и USD. Отслеживайте движения VTES на графике в реальном времени.
Как купить акции VTES?
Вы можете купить акции Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET (VTES) по текущей цене 100.78. Ордера обычно размещаются около 100.78 или 101.08, тогда как 280 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTES на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTES?
Инвестирование в Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET предполагает учет годового диапазона 100.33 - 102.68 и текущей цены 100.78. Многие сравнивают 0.33% и -1.51% перед размещением ордеров на 100.78 или 101.08. Изучайте ежедневные изменения цены VTES на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET?
Самая высокая цена Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET (VTES) за последний год составила 102.68. Акции заметно колебались в пределах 100.33 - 102.68, сравнение с 100.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET?
Самая низкая цена Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET (VTES) за год составила 100.33. Сравнение с текущими 100.78 и 100.33 - 102.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTES во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTES?
В прошлом Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.80 и -0.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.80
- Open
- 100.80
- Bid
- 100.78
- Ask
- 101.08
- Low
- 100.77
- High
- 100.85
- Объем
- 280
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.33%
- 6-месячное изменение
- -1.51%
- Годовое изменение
- -0.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%