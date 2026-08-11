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VTES: Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET

100.78 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VTES за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.77, а максимальная — 100.85.

Следите за динамикой Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VTES сегодня?

Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET (VTES) сегодня оценивается на уровне 100.78. Инструмент торгуется в пределах 100.77 - 100.85, вчерашнее закрытие составило 100.80, а торговый объем достиг 280. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTES в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET?

Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET в настоящее время оценивается в 100.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.65% и USD. Отслеживайте движения VTES на графике в реальном времени.

Как купить акции VTES?

Вы можете купить акции Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET (VTES) по текущей цене 100.78. Ордера обычно размещаются около 100.78 или 101.08, тогда как 280 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTES на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VTES?

Инвестирование в Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET предполагает учет годового диапазона 100.33 - 102.68 и текущей цены 100.78. Многие сравнивают 0.33% и -1.51% перед размещением ордеров на 100.78 или 101.08. Изучайте ежедневные изменения цены VTES на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET?

Самая высокая цена Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET (VTES) за последний год составила 102.68. Акции заметно колебались в пределах 100.33 - 102.68, сравнение с 100.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET?

Самая низкая цена Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET (VTES) за год составила 100.33. Сравнение с текущими 100.78 и 100.33 - 102.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTES во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VTES?

В прошлом Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.80 и -0.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.77 100.85
Годовой диапазон
100.33 102.68
Предыдущее закрытие
100.80
Open
100.80
Bid
100.78
Ask
101.08
Low
100.77
High
100.85
Объем
280
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.33%
6-месячное изменение
-1.51%
Годовое изменение
-0.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%