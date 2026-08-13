VTES: Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET
今日VTES汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点100.78和高点100.85进行交易。
关注Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
VTES股票今天的价格是多少？
Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET股票今天的定价为100.79。它在100.78 - 100.85范围内交易，昨天的收盘价为100.78，交易量达到158。VTES的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET股票是否支付股息？
Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET目前的价值为100.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.64%和USD。实时查看图表以跟踪VTES走势。
如何购买VTES股票？
您可以以100.79的当前价格购买Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET股票。订单通常设置在100.79或101.09附近，而158和-0.03%显示市场活动。立即关注VTES的实时图表更新。
如何投资VTES股票？
投资Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET需要考虑年度范围100.33 - 102.68和当前价格100.79。许多人在以100.79或101.09下订单之前，会比较0.34%和。实时查看VTES价格图表，了解每日变化。
Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET的最高价格是102.68。在100.33 - 102.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET的绩效。
Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET股票的最低价格是多少？
Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET（VTES）的最低价格为100.33。将其与当前的100.79和100.33 - 102.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VTES股票是什么时候拆分的？
Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.78和-0.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.78
- 开盘价
- 100.82
- 卖价
- 100.79
- 买价
- 101.09
- 最低价
- 100.78
- 最高价
- 100.85
- 交易量
- 158
- 日变化
- 0.01%
- 月变化
- 0.34%
- 6个月变化
- -1.50%
- 年变化
- -0.64%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%