报价部分
货币 / VTES
回到股票

VTES: Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET

100.79 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VTES汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点100.78和高点100.85进行交易。

关注Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VTES股票今天的价格是多少？

Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET股票今天的定价为100.79。它在100.78 - 100.85范围内交易，昨天的收盘价为100.78，交易量达到158。VTES的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET股票是否支付股息？

Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET目前的价值为100.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.64%和USD。实时查看图表以跟踪VTES走势。

如何购买VTES股票？

您可以以100.79的当前价格购买Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET股票。订单通常设置在100.79或101.09附近，而158和-0.03%显示市场活动。立即关注VTES的实时图表更新。

如何投资VTES股票？

投资Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET需要考虑年度范围100.33 - 102.68和当前价格100.79。许多人在以100.79或101.09下订单之前，会比较0.34%和。实时查看VTES价格图表，了解每日变化。

Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET的最高价格是102.68。在100.33 - 102.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET的绩效。

Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET股票的最低价格是多少？

Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET（VTES）的最低价格为100.33。将其与当前的100.79和100.33 - 102.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VTES股票是什么时候拆分的？

Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.78和-0.64%中可见。

日范围
100.78 100.85
年范围
100.33 102.68
前一天收盘价
100.78
开盘价
100.82
卖价
100.79
买价
101.09
最低价
100.78
最高价
100.85
交易量
158
日变化
0.01%
月变化
0.34%
6个月变化
-1.50%
年变化
-0.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%