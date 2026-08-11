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VTEI: Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp

99.57 USD 0.08 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VTEI за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.57, а максимальная — 99.58.

Следите за динамикой Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VTEI сегодня?

Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp (VTEI) сегодня оценивается на уровне 99.57. Инструмент торгуется в пределах 99.57 - 99.58, вчерашнее закрытие составило 99.49, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTEI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp?

Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp в настоящее время оценивается в 99.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.64% и USD. Отслеживайте движения VTEI на графике в реальном времени.

Как купить акции VTEI?

Вы можете купить акции Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp (VTEI) по текущей цене 99.57. Ордера обычно размещаются около 99.57 или 99.87, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTEI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VTEI?

Инвестирование в Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp предполагает учет годового диапазона 98.80 - 102.66 и текущей цены 99.57. Многие сравнивают 0.55% и -2.59% перед размещением ордеров на 99.57 или 99.87. Изучайте ежедневные изменения цены VTEI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp?

Самая высокая цена Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp (VTEI) за последний год составила 102.66. Акции заметно колебались в пределах 98.80 - 102.66, сравнение с 99.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp?

Самая низкая цена Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp (VTEI) за год составила 98.80. Сравнение с текущими 99.57 и 98.80 - 102.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTEI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VTEI?

В прошлом Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.49 и -2.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
99.57 99.58
Годовой диапазон
98.80 102.66
Предыдущее закрытие
99.49
Open
99.57
Bid
99.57
Ask
99.87
Low
99.57
High
99.58
Объем
3
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.55%
6-месячное изменение
-2.59%
Годовое изменение
-2.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%