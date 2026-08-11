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VTEI: Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp
Курс VTEI за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.57, а максимальная — 99.58.
Следите за динамикой Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTEI сегодня?
Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp (VTEI) сегодня оценивается на уровне 99.57. Инструмент торгуется в пределах 99.57 - 99.58, вчерашнее закрытие составило 99.49, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTEI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp?
Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp в настоящее время оценивается в 99.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.64% и USD. Отслеживайте движения VTEI на графике в реальном времени.
Как купить акции VTEI?
Вы можете купить акции Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp (VTEI) по текущей цене 99.57. Ордера обычно размещаются около 99.57 или 99.87, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTEI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTEI?
Инвестирование в Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp предполагает учет годового диапазона 98.80 - 102.66 и текущей цены 99.57. Многие сравнивают 0.55% и -2.59% перед размещением ордеров на 99.57 или 99.87. Изучайте ежедневные изменения цены VTEI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp?
Самая высокая цена Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp (VTEI) за последний год составила 102.66. Акции заметно колебались в пределах 98.80 - 102.66, сравнение с 99.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp?
Самая низкая цена Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp (VTEI) за год составила 98.80. Сравнение с текущими 99.57 и 98.80 - 102.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTEI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTEI?
В прошлом Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.49 и -2.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 99.49
- Open
- 99.57
- Bid
- 99.57
- Ask
- 99.87
- Low
- 99.57
- High
- 99.58
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.55%
- 6-месячное изменение
- -2.59%
- Годовое изменение
- -2.64%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%