VTEI: Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp
今日VTEI汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点99.52和高点99.64进行交易。
关注Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
VTEI股票今天的价格是多少？
Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp股票今天的定价为99.62。它在99.52 - 99.64范围内交易，昨天的收盘价为99.49，交易量达到67。VTEI的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp股票是否支付股息？
Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp目前的价值为99.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.59%和USD。实时查看图表以跟踪VTEI走势。
如何购买VTEI股票？
您可以以99.62的当前价格购买Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp股票。订单通常设置在99.62或99.92附近，而67和0.05%显示市场活动。立即关注VTEI的实时图表更新。
如何投资VTEI股票？
投资Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp需要考虑年度范围98.80 - 102.66和当前价格99.62。许多人在以99.62或99.92下订单之前，会比较0.60%和。实时查看VTEI价格图表，了解每日变化。
Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp的最高价格是102.66。在98.80 - 102.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp的绩效。
Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp股票的最低价格是多少？
Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp（VTEI）的最低价格为98.80。将其与当前的99.62和98.80 - 102.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTEI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VTEI股票是什么时候拆分的？
Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.49和-2.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 99.49
- 开盘价
- 99.57
- 卖价
- 99.62
- 买价
- 99.92
- 最低价
- 99.52
- 最高价
- 99.64
- 交易量
- 67
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 0.60%
- 6个月变化
- -2.54%
- 年变化
- -2.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%