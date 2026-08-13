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VTEI: Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp

99.62 USD 0.13 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VTEI汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点99.52和高点99.64进行交易。

关注Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • D1
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常见问题解答

VTEI股票今天的价格是多少？

Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp股票今天的定价为99.62。它在99.52 - 99.64范围内交易，昨天的收盘价为99.49，交易量达到67。VTEI的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp股票是否支付股息？

Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp目前的价值为99.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.59%和USD。实时查看图表以跟踪VTEI走势。

如何购买VTEI股票？

您可以以99.62的当前价格购买Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp股票。订单通常设置在99.62或99.92附近，而67和0.05%显示市场活动。立即关注VTEI的实时图表更新。

如何投资VTEI股票？

投资Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp需要考虑年度范围98.80 - 102.66和当前价格99.62。许多人在以99.62或99.92下订单之前，会比较0.60%和。实时查看VTEI价格图表，了解每日变化。

Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp的最高价格是102.66。在98.80 - 102.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp的绩效。

Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp股票的最低价格是多少？

Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp（VTEI）的最低价格为98.80。将其与当前的99.62和98.80 - 102.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTEI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VTEI股票是什么时候拆分的？

Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exemp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.49和-2.59%中可见。

日范围
99.52 99.64
年范围
98.80 102.66
前一天收盘价
99.49
开盘价
99.57
卖价
99.62
买价
99.92
最低价
99.52
最高价
99.64
交易量
67
日变化
0.13%
月变化
0.60%
6个月变化
-2.54%
年变化
-2.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%