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VTEC: Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax

99.14 USD 0.04 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VTEC за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.12, а максимальная — 99.18.

Следите за динамикой Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VTEC сегодня?

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax (VTEC) сегодня оценивается на уровне 99.14. Инструмент торгуется в пределах 99.12 - 99.18, вчерашнее закрытие составило 99.10, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax?

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax в настоящее время оценивается в 99.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.31% и USD. Отслеживайте движения VTEC на графике в реальном времени.

Как купить акции VTEC?

Вы можете купить акции Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax (VTEC) по текущей цене 99.14. Ордера обычно размещаются около 99.14 или 99.44, тогда как 77 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VTEC?

Инвестирование в Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax предполагает учет годового диапазона 98.39 - 101.87 и текущей цены 99.14. Многие сравнивают 0.62% и -2.20% перед размещением ордеров на 99.14 или 99.44. Изучайте ежедневные изменения цены VTEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax?

Самая высокая цена Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax (VTEC) за последний год составила 101.87. Акции заметно колебались в пределах 98.39 - 101.87, сравнение с 99.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax?

Самая низкая цена Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax (VTEC) за год составила 98.39. Сравнение с текущими 99.14 и 98.39 - 101.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VTEC?

В прошлом Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.10 и -2.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
99.12 99.18
Годовой диапазон
98.39 101.87
Предыдущее закрытие
99.10
Open
99.15
Bid
99.14
Ask
99.44
Low
99.12
High
99.18
Объем
77
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.62%
6-месячное изменение
-2.20%
Годовое изменение
-2.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%