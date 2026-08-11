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VTEC: Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax
Курс VTEC за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.12, а максимальная — 99.18.
Следите за динамикой Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTEC сегодня?
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax (VTEC) сегодня оценивается на уровне 99.14. Инструмент торгуется в пределах 99.12 - 99.18, вчерашнее закрытие составило 99.10, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax?
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax в настоящее время оценивается в 99.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.31% и USD. Отслеживайте движения VTEC на графике в реальном времени.
Как купить акции VTEC?
Вы можете купить акции Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax (VTEC) по текущей цене 99.14. Ордера обычно размещаются около 99.14 или 99.44, тогда как 77 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTEC?
Инвестирование в Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax предполагает учет годового диапазона 98.39 - 101.87 и текущей цены 99.14. Многие сравнивают 0.62% и -2.20% перед размещением ордеров на 99.14 или 99.44. Изучайте ежедневные изменения цены VTEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax?
Самая высокая цена Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax (VTEC) за последний год составила 101.87. Акции заметно колебались в пределах 98.39 - 101.87, сравнение с 99.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax?
Самая низкая цена Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax (VTEC) за год составила 98.39. Сравнение с текущими 99.14 и 98.39 - 101.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTEC?
В прошлом Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.10 и -2.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 99.10
- Open
- 99.15
- Bid
- 99.14
- Ask
- 99.44
- Low
- 99.12
- High
- 99.18
- Объем
- 77
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.62%
- 6-месячное изменение
- -2.20%
- Годовое изменение
- -2.31%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%