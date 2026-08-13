VTEC: Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax
今日VTEC汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点99.11和高点99.19进行交易。
关注Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
VTEC股票今天的价格是多少？
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax股票今天的定价为99.18。它在99.11 - 99.19范围内交易，昨天的收盘价为99.10，交易量达到494。VTEC的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax股票是否支付股息？
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax目前的价值为99.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.27%和USD。实时查看图表以跟踪VTEC走势。
如何购买VTEC股票？
您可以以99.18的当前价格购买Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax股票。订单通常设置在99.18或99.48附近，而494和0.03%显示市场活动。立即关注VTEC的实时图表更新。
如何投资VTEC股票？
投资Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax需要考虑年度范围98.39 - 101.87和当前价格99.18。许多人在以99.18或99.48下订单之前，会比较0.66%和。实时查看VTEC价格图表，了解每日变化。
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax的最高价格是101.87。在98.39 - 101.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax的绩效。
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax股票的最低价格是多少？
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax（VTEC）的最低价格为98.39。将其与当前的99.18和98.39 - 101.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VTEC股票是什么时候拆分的？
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.10和-2.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 99.10
- 开盘价
- 99.15
- 卖价
- 99.18
- 买价
- 99.48
- 最低价
- 99.11
- 最高价
- 99.19
- 交易量
- 494
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.66%
- 6个月变化
- -2.16%
- 年变化
- -2.27%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%