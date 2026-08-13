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VTEC: Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax

99.18 USD 0.08 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VTEC汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点99.11和高点99.19进行交易。

关注Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VTEC股票今天的价格是多少？

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax股票今天的定价为99.18。它在99.11 - 99.19范围内交易，昨天的收盘价为99.10，交易量达到494。VTEC的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax股票是否支付股息？

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax目前的价值为99.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.27%和USD。实时查看图表以跟踪VTEC走势。

如何购买VTEC股票？

您可以以99.18的当前价格购买Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax股票。订单通常设置在99.18或99.48附近，而494和0.03%显示市场活动。立即关注VTEC的实时图表更新。

如何投资VTEC股票？

投资Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax需要考虑年度范围98.39 - 101.87和当前价格99.18。许多人在以99.18或99.48下订单之前，会比较0.66%和。实时查看VTEC价格图表，了解每日变化。

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax的最高价格是101.87。在98.39 - 101.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax的绩效。

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax股票的最低价格是多少？

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax（VTEC）的最低价格为98.39。将其与当前的99.18和98.39 - 101.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VTEC股票是什么时候拆分的？

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF Vanguard California Tax历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.10和-2.27%中可见。

日范围
99.11 99.19
年范围
98.39 101.87
前一天收盘价
99.10
开盘价
99.15
卖价
99.18
买价
99.48
最低价
99.11
最高价
99.19
交易量
494
日变化
0.08%
月变化
0.66%
6个月变化
-2.16%
年变化
-2.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%