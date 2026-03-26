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VTEB: Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

49.77 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VTEB за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.74, а максимальная — 49.85.

Следите за динамикой Vanguard Tax-Exempt Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VTEB сегодня?

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) сегодня оценивается на уровне 49.77. Инструмент торгуется в пределах 49.74 - 49.85, вчерашнее закрытие составило 49.81, а торговый объем достиг 5388. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTEB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Tax-Exempt Bond ETF?

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.88% и USD. Отслеживайте движения VTEB на графике в реальном времени.

Как купить акции VTEB?

Вы можете купить акции Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) по текущей цене 49.77. Ордера обычно размещаются около 49.77 или 50.07, тогда как 5388 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTEB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VTEB?

Инвестирование в Vanguard Tax-Exempt Bond ETF предполагает учет годового диапазона 48.76 - 51.18 и текущей цены 49.77. Многие сравнивают 0.48% и -2.30% перед размещением ордеров на 49.77 или 50.07. Изучайте ежедневные изменения цены VTEB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Tax-Exempt Bond ETF?

Самая высокая цена Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) за последний год составила 51.18. Акции заметно колебались в пределах 48.76 - 51.18, сравнение с 49.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Tax-Exempt Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Tax-Exempt Bond ETF?

Самая низкая цена Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) за год составила 48.76. Сравнение с текущими 49.77 и 48.76 - 51.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTEB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VTEB?

В прошлом Vanguard Tax-Exempt Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.81 и 1.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.74 49.85
Годовой диапазон
48.76 51.18
Предыдущее закрытие
49.81
Open
49.82
Bid
49.77
Ask
50.07
Low
49.74
High
49.85
Объем
5.388 K
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.48%
6-месячное изменение
-2.30%
Годовое изменение
1.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%