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VTEB: Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
Курс VTEB за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.74, а максимальная — 49.85.
Следите за динамикой Vanguard Tax-Exempt Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTEB сегодня?
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) сегодня оценивается на уровне 49.77. Инструмент торгуется в пределах 49.74 - 49.85, вчерашнее закрытие составило 49.81, а торговый объем достиг 5388. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Tax-Exempt Bond ETF?
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.88% и USD. Отслеживайте движения VTEB на графике в реальном времени.
Как купить акции VTEB?
Вы можете купить акции Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) по текущей цене 49.77. Ордера обычно размещаются около 49.77 или 50.07, тогда как 5388 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTEB?
Инвестирование в Vanguard Tax-Exempt Bond ETF предполагает учет годового диапазона 48.76 - 51.18 и текущей цены 49.77. Многие сравнивают 0.48% и -2.30% перед размещением ордеров на 49.77 или 50.07. Изучайте ежедневные изменения цены VTEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Tax-Exempt Bond ETF?
Самая высокая цена Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) за последний год составила 51.18. Акции заметно колебались в пределах 48.76 - 51.18, сравнение с 49.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Tax-Exempt Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Tax-Exempt Bond ETF?
Самая низкая цена Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) за год составила 48.76. Сравнение с текущими 49.77 и 48.76 - 51.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTEB?
В прошлом Vanguard Tax-Exempt Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.81 и 1.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.81
- Open
- 49.82
- Bid
- 49.77
- Ask
- 50.07
- Low
- 49.74
- High
- 49.85
- Объем
- 5.388 K
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- -2.30%
- Годовое изменение
- 1.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%