VTEB: 领航 免税债券 ETF
今日VTEB汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点49.76和高点49.89进行交易。
关注领航 免税债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
VTEB股票今天的价格是多少？
领航 免税债券 ETF股票今天的定价为49.82。它在49.76 - 49.89范围内交易，昨天的收盘价为49.77，交易量达到4207。VTEB的实时价格图表显示了这些更新。
领航 免税债券 ETF股票是否支付股息？
领航 免税债券 ETF目前的价值为49.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.99%和USD。实时查看图表以跟踪VTEB走势。
如何购买VTEB股票？
您可以以49.82的当前价格购买领航 免税债券 ETF股票。订单通常设置在49.82或50.12附近，而4207和-0.10%显示市场活动。立即关注VTEB的实时图表更新。
如何投资VTEB股票？
投资领航 免税债券 ETF需要考虑年度范围48.76 - 51.18和当前价格49.82。许多人在以49.82或50.12下订单之前，会比较0.59%和。实时查看VTEB价格图表，了解每日变化。
领航 免税债券 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，领航 免税债券 ETF的最高价格是51.18。在48.76 - 51.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪领航 免税债券 ETF的绩效。
领航 免税债券 ETF股票的最低价格是多少？
领航 免税债券 ETF（VTEB）的最低价格为48.76。将其与当前的49.82和48.76 - 51.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VTEB股票是什么时候拆分的？
领航 免税债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.77和1.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.77
- 开盘价
- 49.87
- 卖价
- 49.82
- 买价
- 50.12
- 最低价
- 49.76
- 最高价
- 49.89
- 交易量
- 4.207 K
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.59%
- 6个月变化
- -2.20%
- 年变化
- 1.99%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%