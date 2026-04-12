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VTEB: 领航 免税债券 ETF

49.82 USD 0.05 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VTEB汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点49.76和高点49.89进行交易。

关注领航 免税债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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VTEB新闻

常见问题解答

VTEB股票今天的价格是多少？

领航 免税债券 ETF股票今天的定价为49.82。它在49.76 - 49.89范围内交易，昨天的收盘价为49.77，交易量达到4207。VTEB的实时价格图表显示了这些更新。

领航 免税债券 ETF股票是否支付股息？

领航 免税债券 ETF目前的价值为49.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.99%和USD。实时查看图表以跟踪VTEB走势。

如何购买VTEB股票？

您可以以49.82的当前价格购买领航 免税债券 ETF股票。订单通常设置在49.82或50.12附近，而4207和-0.10%显示市场活动。立即关注VTEB的实时图表更新。

如何投资VTEB股票？

投资领航 免税债券 ETF需要考虑年度范围48.76 - 51.18和当前价格49.82。许多人在以49.82或50.12下订单之前，会比较0.59%和。实时查看VTEB价格图表，了解每日变化。

领航 免税债券 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，领航 免税债券 ETF的最高价格是51.18。在48.76 - 51.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪领航 免税债券 ETF的绩效。

领航 免税债券 ETF股票的最低价格是多少？

领航 免税债券 ETF（VTEB）的最低价格为48.76。将其与当前的49.82和48.76 - 51.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VTEB股票是什么时候拆分的？

领航 免税债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.77和1.99%中可见。

日范围
49.76 49.89
年范围
48.76 51.18
前一天收盘价
49.77
开盘价
49.87
卖价
49.82
买价
50.12
最低价
49.76
最高价
49.89
交易量
4.207 K
日变化
0.10%
月变化
0.59%
6个月变化
-2.20%
年变化
1.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%