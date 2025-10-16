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VSS: Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF
Курс VSS за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 158.07, а максимальная — 158.59.
Следите за динамикой Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VSS сегодня?
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF (VSS) сегодня оценивается на уровне 158.37. Инструмент торгуется в пределах 158.07 - 158.59, вчерашнее закрытие составило 158.66, а торговый объем достиг 319. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF?
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF в настоящее время оценивается в 158.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.97% и USD. Отслеживайте движения VSS на графике в реальном времени.
Как купить акции VSS?
Вы можете купить акции Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF (VSS) по текущей цене 158.37. Ордера обычно размещаются около 158.37 или 158.67, тогда как 319 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VSS?
Инвестирование в Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF предполагает учет годового диапазона 136.62 - 162.91 и текущей цены 158.37. Многие сравнивают 4.44% и 0.67% перед размещением ордеров на 158.37 или 158.67. Изучайте ежедневные изменения цены VSS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF?
Самая высокая цена Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF (VSS) за последний год составила 162.91. Акции заметно колебались в пределах 136.62 - 162.91, сравнение с 158.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF?
Самая низкая цена Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF (VSS) за год составила 136.62. Сравнение с текущими 158.37 и 136.62 - 162.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VSS?
В прошлом Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 158.66 и 14.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 158.66
- Open
- 158.39
- Bid
- 158.37
- Ask
- 158.67
- Low
- 158.07
- High
- 158.59
- Объем
- 319
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 4.44%
- 6-месячное изменение
- 0.67%
- Годовое изменение
- 14.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%