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VSS: Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF

158.37 USD 0.29 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VSS за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 158.07, а максимальная — 158.59.

Следите за динамикой Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VSS сегодня?

Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF (VSS) сегодня оценивается на уровне 158.37. Инструмент торгуется в пределах 158.07 - 158.59, вчерашнее закрытие составило 158.66, а торговый объем достиг 319. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF?

Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF в настоящее время оценивается в 158.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.97% и USD. Отслеживайте движения VSS на графике в реальном времени.

Как купить акции VSS?

Вы можете купить акции Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF (VSS) по текущей цене 158.37. Ордера обычно размещаются около 158.37 или 158.67, тогда как 319 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VSS?

Инвестирование в Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF предполагает учет годового диапазона 136.62 - 162.91 и текущей цены 158.37. Многие сравнивают 4.44% и 0.67% перед размещением ордеров на 158.37 или 158.67. Изучайте ежедневные изменения цены VSS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF?

Самая высокая цена Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF (VSS) за последний год составила 162.91. Акции заметно колебались в пределах 136.62 - 162.91, сравнение с 158.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF?

Самая низкая цена Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF (VSS) за год составила 136.62. Сравнение с текущими 158.37 и 136.62 - 162.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VSS?

В прошлом Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 158.66 и 14.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
158.07 158.59
Годовой диапазон
136.62 162.91
Предыдущее закрытие
158.66
Open
158.39
Bid
158.37
Ask
158.67
Low
158.07
High
158.59
Объем
319
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
4.44%
6-месячное изменение
0.67%
Годовое изменение
14.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%