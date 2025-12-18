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VSS: Vanguard全球非美小型股指数ETF

158.85 USD 0.48 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VSS汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点158.41和高点159.27进行交易。

关注Vanguard全球非美小型股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VSS新闻

常见问题解答

VSS股票今天的价格是多少？

Vanguard全球非美小型股指数ETF股票今天的定价为158.85。它在158.41 - 159.27范围内交易，昨天的收盘价为158.37，交易量达到244。VSS的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard全球非美小型股指数ETF股票是否支付股息？

Vanguard全球非美小型股指数ETF目前的价值为158.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.32%和USD。实时查看图表以跟踪VSS走势。

如何购买VSS股票？

您可以以158.85的当前价格购买Vanguard全球非美小型股指数ETF股票。订单通常设置在158.85或159.15附近，而244和0.04%显示市场活动。立即关注VSS的实时图表更新。

如何投资VSS股票？

投资Vanguard全球非美小型股指数ETF需要考虑年度范围136.62 - 162.91和当前价格158.85。许多人在以158.85或159.15下订单之前，会比较4.75%和。实时查看VSS价格图表，了解每日变化。

Vanguard全球非美小型股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard全球非美小型股指数ETF的最高价格是162.91。在136.62 - 162.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard全球非美小型股指数ETF的绩效。

Vanguard全球非美小型股指数ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard全球非美小型股指数ETF（VSS）的最低价格为136.62。将其与当前的158.85和136.62 - 162.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VSS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VSS股票是什么时候拆分的？

Vanguard全球非美小型股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、158.37和15.32%中可见。

日范围
158.41 159.27
年范围
136.62 162.91
前一天收盘价
158.37
开盘价
158.78
卖价
158.85
买价
159.15
最低价
158.41
最高价
159.27
交易量
244
日变化
0.30%
月变化
4.75%
6个月变化
0.98%
年变化
15.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%