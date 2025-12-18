VSS: Vanguard全球非美小型股指数ETF
今日VSS汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点158.41和高点159.27进行交易。
关注Vanguard全球非美小型股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VSS股票今天的价格是多少？
Vanguard全球非美小型股指数ETF股票今天的定价为158.85。它在158.41 - 159.27范围内交易，昨天的收盘价为158.37，交易量达到244。VSS的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard全球非美小型股指数ETF股票是否支付股息？
Vanguard全球非美小型股指数ETF目前的价值为158.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.32%和USD。实时查看图表以跟踪VSS走势。
如何购买VSS股票？
您可以以158.85的当前价格购买Vanguard全球非美小型股指数ETF股票。订单通常设置在158.85或159.15附近，而244和0.04%显示市场活动。立即关注VSS的实时图表更新。
如何投资VSS股票？
投资Vanguard全球非美小型股指数ETF需要考虑年度范围136.62 - 162.91和当前价格158.85。许多人在以158.85或159.15下订单之前，会比较4.75%和。实时查看VSS价格图表，了解每日变化。
Vanguard全球非美小型股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard全球非美小型股指数ETF的最高价格是162.91。在136.62 - 162.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard全球非美小型股指数ETF的绩效。
Vanguard全球非美小型股指数ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard全球非美小型股指数ETF（VSS）的最低价格为136.62。将其与当前的158.85和136.62 - 162.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VSS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VSS股票是什么时候拆分的？
Vanguard全球非美小型股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、158.37和15.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 158.37
- 开盘价
- 158.78
- 卖价
- 158.85
- 买价
- 159.15
- 最低价
- 158.41
- 最高价
- 159.27
- 交易量
- 244
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- 4.75%
- 6个月变化
- 0.98%
- 年变化
- 15.32%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%