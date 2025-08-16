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VSLU: Applied Finance Valuation Large Cap ETF
Курс VSLU за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.00, а максимальная — 49.16.
Следите за динамикой Applied Finance Valuation Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VSLU
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- July Market Digest
- Midyear Equity Outlook: Earnings Strength Fuels Optimism
- Q1 2026 Dividend Check-In: Highest Quarterly Hike Percentage Since 2019
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VSLU сегодня?
Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU) сегодня оценивается на уровне 49.11. Инструмент торгуется в пределах 49.00 - 49.16, вчерашнее закрытие составило 49.17, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSLU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Applied Finance Valuation Large Cap ETF?
Applied Finance Valuation Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 49.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.13% и USD. Отслеживайте движения VSLU на графике в реальном времени.
Как купить акции VSLU?
Вы можете купить акции Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU) по текущей цене 49.11. Ордера обычно размещаются около 49.11 или 49.41, тогда как 16 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSLU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VSLU?
Инвестирование в Applied Finance Valuation Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 39.80 - 49.27 и текущей цены 49.11. Многие сравнивают 2.29% и 11.56% перед размещением ордеров на 49.11 или 49.41. Изучайте ежедневные изменения цены VSLU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Applied Finance Valuation Large Cap ETF?
Самая высокая цена Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU) за последний год составила 49.27. Акции заметно колебались в пределах 39.80 - 49.27, сравнение с 49.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Applied Finance Valuation Large Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Applied Finance Valuation Large Cap ETF?
Самая низкая цена Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU) за год составила 39.80. Сравнение с текущими 49.11 и 39.80 - 49.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSLU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VSLU?
В прошлом Applied Finance Valuation Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.17 и 20.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.17
- Open
- 49.16
- Bid
- 49.11
- Ask
- 49.41
- Low
- 49.00
- High
- 49.16
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 2.29%
- 6-месячное изменение
- 11.56%
- Годовое изменение
- 20.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%