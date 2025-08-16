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VSLU: Applied Finance Valuation Large Cap ETF

48.87 USD 0.24 (0.49%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VSLU汇率已更改-0.49%。当日，交易品种以低点48.86和高点49.18进行交易。

关注Applied Finance Valuation Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VSLU新闻

常见问题解答

VSLU股票今天的价格是多少？

Applied Finance Valuation Large Cap ETF股票今天的定价为48.87。它在48.86 - 49.18范围内交易，昨天的收盘价为49.11，交易量达到14。VSLU的实时价格图表显示了这些更新。

Applied Finance Valuation Large Cap ETF股票是否支付股息？

Applied Finance Valuation Large Cap ETF目前的价值为48.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.55%和USD。实时查看图表以跟踪VSLU走势。

如何购买VSLU股票？

您可以以48.87的当前价格购买Applied Finance Valuation Large Cap ETF股票。订单通常设置在48.87或49.17附近，而14和-0.39%显示市场活动。立即关注VSLU的实时图表更新。

如何投资VSLU股票？

投资Applied Finance Valuation Large Cap ETF需要考虑年度范围39.80 - 49.27和当前价格48.87。许多人在以48.87或49.17下订单之前，会比较1.79%和。实时查看VSLU价格图表，了解每日变化。

Applied Finance Valuation Large Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Applied Finance Valuation Large Cap ETF的最高价格是49.27。在39.80 - 49.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Applied Finance Valuation Large Cap ETF的绩效。

Applied Finance Valuation Large Cap ETF股票的最低价格是多少？

Applied Finance Valuation Large Cap ETF（VSLU）的最低价格为39.80。将其与当前的48.87和39.80 - 49.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VSLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VSLU股票是什么时候拆分的？

Applied Finance Valuation Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.11和19.55%中可见。

日范围
48.86 49.18
年范围
39.80 49.27
前一天收盘价
49.11
开盘价
49.06
卖价
48.87
买价
49.17
最低价
48.86
最高价
49.18
交易量
14
日变化
-0.49%
月变化
1.79%
6个月变化
11.02%
年变化
19.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%