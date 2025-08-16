VSLU: Applied Finance Valuation Large Cap ETF
今日VSLU汇率已更改-0.49%。当日，交易品种以低点48.86和高点49.18进行交易。
关注Applied Finance Valuation Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VSLU股票今天的价格是多少？
Applied Finance Valuation Large Cap ETF股票今天的定价为48.87。它在48.86 - 49.18范围内交易，昨天的收盘价为49.11，交易量达到14。VSLU的实时价格图表显示了这些更新。
Applied Finance Valuation Large Cap ETF股票是否支付股息？
Applied Finance Valuation Large Cap ETF目前的价值为48.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.55%和USD。实时查看图表以跟踪VSLU走势。
如何购买VSLU股票？
您可以以48.87的当前价格购买Applied Finance Valuation Large Cap ETF股票。订单通常设置在48.87或49.17附近，而14和-0.39%显示市场活动。立即关注VSLU的实时图表更新。
如何投资VSLU股票？
投资Applied Finance Valuation Large Cap ETF需要考虑年度范围39.80 - 49.27和当前价格48.87。许多人在以48.87或49.17下订单之前，会比较1.79%和。实时查看VSLU价格图表，了解每日变化。
Applied Finance Valuation Large Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Applied Finance Valuation Large Cap ETF的最高价格是49.27。在39.80 - 49.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Applied Finance Valuation Large Cap ETF的绩效。
Applied Finance Valuation Large Cap ETF股票的最低价格是多少？
Applied Finance Valuation Large Cap ETF（VSLU）的最低价格为39.80。将其与当前的48.87和39.80 - 49.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VSLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VSLU股票是什么时候拆分的？
Applied Finance Valuation Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.11和19.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.11
- 开盘价
- 49.06
- 卖价
- 48.87
- 买价
- 49.17
- 最低价
- 48.86
- 最高价
- 49.18
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.49%
- 月变化
- 1.79%
- 6个月变化
- 11.02%
- 年变化
- 19.55%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%