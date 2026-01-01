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VSGX: Vanguard ESG International Stock ETF

82.41 USD 0.47 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VSGX за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.30, а максимальная — 82.64.

Следите за динамикой Vanguard ESG International Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VSGX сегодня?

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) сегодня оценивается на уровне 82.41. Инструмент торгуется в пределах 82.30 - 82.64, вчерашнее закрытие составило 82.88, а торговый объем достиг 195. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSGX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard ESG International Stock ETF?

Vanguard ESG International Stock ETF в настоящее время оценивается в 82.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.66% и USD. Отслеживайте движения VSGX на графике в реальном времени.

Как купить акции VSGX?

Вы можете купить акции Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) по текущей цене 82.41. Ордера обычно размещаются около 82.41 или 82.71, тогда как 195 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSGX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VSGX?

Инвестирование в Vanguard ESG International Stock ETF предполагает учет годового диапазона 66.55 - 85.16 и текущей цены 82.41. Многие сравнивают 0.60% и 6.75% перед размещением ордеров на 82.41 или 82.71. Изучайте ежедневные изменения цены VSGX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard ESG International Stock ETF?

Самая высокая цена Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) за последний год составила 85.16. Акции заметно колебались в пределах 66.55 - 85.16, сравнение с 82.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard ESG International Stock ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard ESG International Stock ETF?

Самая низкая цена Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) за год составила 66.55. Сравнение с текущими 82.41 и 66.55 - 85.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSGX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VSGX?

В прошлом Vanguard ESG International Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.88 и 23.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
82.30 82.64
Годовой диапазон
66.55 85.16
Предыдущее закрытие
82.88
Open
82.59
Bid
82.41
Ask
82.71
Low
82.30
High
82.64
Объем
195
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
0.60%
6-месячное изменение
6.75%
Годовое изменение
23.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%