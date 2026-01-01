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VSGX: Vanguard ESG International Stock ETF

82.60 USD 0.19 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VSGX汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点82.37和高点82.93进行交易。

关注Vanguard ESG International Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VSGX新闻

常见问题解答

VSGX股票今天的价格是多少？

Vanguard ESG International Stock ETF股票今天的定价为82.60。它在82.37 - 82.93范围内交易，昨天的收盘价为82.41，交易量达到292。VSGX的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard ESG International Stock ETF股票是否支付股息？

Vanguard ESG International Stock ETF目前的价值为82.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.95%和USD。实时查看图表以跟踪VSGX走势。

如何购买VSGX股票？

您可以以82.60的当前价格购买Vanguard ESG International Stock ETF股票。订单通常设置在82.60或82.90附近，而292和-0.13%显示市场活动。立即关注VSGX的实时图表更新。

如何投资VSGX股票？

投资Vanguard ESG International Stock ETF需要考虑年度范围66.55 - 85.16和当前价格82.60。许多人在以82.60或82.90下订单之前，会比较0.83%和。实时查看VSGX价格图表，了解每日变化。

Vanguard ESG International Stock ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard ESG International Stock ETF的最高价格是85.16。在66.55 - 85.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard ESG International Stock ETF的绩效。

Vanguard ESG International Stock ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard ESG International Stock ETF（VSGX）的最低价格为66.55。将其与当前的82.60和66.55 - 85.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VSGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VSGX股票是什么时候拆分的？

Vanguard ESG International Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、82.41和23.95%中可见。

日范围
82.37 82.93
年范围
66.55 85.16
前一天收盘价
82.41
开盘价
82.71
卖价
82.60
买价
82.90
最低价
82.37
最高价
82.93
交易量
292
日变化
0.23%
月变化
0.83%
6个月变化
6.99%
年变化
23.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%