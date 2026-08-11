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VSDM: ETF Shares

76.18 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VSDM за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.17, а максимальная — 76.20.

Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VSDM сегодня?

ETF Shares (VSDM) сегодня оценивается на уровне 76.18. Инструмент торгуется в пределах 76.17 - 76.20, вчерашнее закрытие составило 76.19, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSDM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?

ETF Shares в настоящее время оценивается в 76.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.45% и USD. Отслеживайте движения VSDM на графике в реальном времени.

Как купить акции VSDM?

Вы можете купить акции ETF Shares (VSDM) по текущей цене 76.18. Ордера обычно размещаются около 76.18 или 76.48, тогда как 21 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSDM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VSDM?

Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 75.87 - 77.46 и текущей цены 76.18. Многие сравнивают 0.37% и -1.35% перед размещением ордеров на 76.18 или 76.48. Изучайте ежедневные изменения цены VSDM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VSDM) за последний год составила 77.46. Акции заметно колебались в пределах 75.87 - 77.46, сравнение с 76.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VSDM) за год составила 75.87. Сравнение с текущими 76.18 и 75.87 - 77.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSDM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VSDM?

В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.19 и -1.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
76.17 76.20
Годовой диапазон
75.87 77.46
Предыдущее закрытие
76.19
Open
76.18
Bid
76.18
Ask
76.48
Low
76.17
High
76.20
Объем
21
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
0.37%
6-месячное изменение
-1.35%
Годовое изменение
-1.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%