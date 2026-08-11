- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VSDM: ETF Shares
Курс VSDM за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.17, а максимальная — 76.20.
Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VSDM сегодня?
ETF Shares (VSDM) сегодня оценивается на уровне 76.18. Инструмент торгуется в пределах 76.17 - 76.20, вчерашнее закрытие составило 76.19, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSDM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?
ETF Shares в настоящее время оценивается в 76.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.45% и USD. Отслеживайте движения VSDM на графике в реальном времени.
Как купить акции VSDM?
Вы можете купить акции ETF Shares (VSDM) по текущей цене 76.18. Ордера обычно размещаются около 76.18 или 76.48, тогда как 21 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSDM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VSDM?
Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 75.87 - 77.46 и текущей цены 76.18. Многие сравнивают 0.37% и -1.35% перед размещением ордеров на 76.18 или 76.48. Изучайте ежедневные изменения цены VSDM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VSDM) за последний год составила 77.46. Акции заметно колебались в пределах 75.87 - 77.46, сравнение с 76.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VSDM) за год составила 75.87. Сравнение с текущими 76.18 и 75.87 - 77.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSDM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VSDM?
В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.19 и -1.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 76.19
- Open
- 76.18
- Bid
- 76.18
- Ask
- 76.48
- Low
- 76.17
- High
- 76.20
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 0.37%
- 6-месячное изменение
- -1.35%
- Годовое изменение
- -1.45%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%