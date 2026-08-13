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VSDM: ETF Shares

76.20 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VSDM汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点76.17和高点76.21进行交易。

关注ETF Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VSDM股票今天的价格是多少？

ETF Shares股票今天的定价为76.20。它在76.17 - 76.21范围内交易，昨天的收盘价为76.19，交易量达到79。VSDM的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Shares股票是否支付股息？

ETF Shares目前的价值为76.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.42%和USD。实时查看图表以跟踪VSDM走势。

如何购买VSDM股票？

您可以以76.20的当前价格购买ETF Shares股票。订单通常设置在76.20或76.50附近，而79和0.03%显示市场活动。立即关注VSDM的实时图表更新。

如何投资VSDM股票？

投资ETF Shares需要考虑年度范围75.87 - 77.46和当前价格76.20。许多人在以76.20或76.50下订单之前，会比较0.40%和。实时查看VSDM价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是77.46。在75.87 - 77.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Shares的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VSDM）的最低价格为75.87。将其与当前的76.20和75.87 - 77.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VSDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VSDM股票是什么时候拆分的？

ETF Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.19和-1.42%中可见。

日范围
76.17 76.21
年范围
75.87 77.46
前一天收盘价
76.19
开盘价
76.18
卖价
76.20
买价
76.50
最低价
76.17
最高价
76.21
交易量
79
日变化
0.01%
月变化
0.40%
6个月变化
-1.32%
年变化
-1.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%