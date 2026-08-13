VSDM股票今天的价格是多少？ ETF Shares股票今天的定价为76.20。它在76.17 - 76.21范围内交易，昨天的收盘价为76.19，交易量达到79。VSDM的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Shares股票是否支付股息？ ETF Shares目前的价值为76.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.42%和USD。实时查看图表以跟踪VSDM走势。

如何购买VSDM股票？ 您可以以76.20的当前价格购买ETF Shares股票。订单通常设置在76.20或76.50附近，而79和0.03%显示市场活动。立即关注VSDM的实时图表更新。

如何投资VSDM股票？ 投资ETF Shares需要考虑年度范围75.87 - 77.46和当前价格76.20。许多人在以76.20或76.50下订单之前，会比较0.40%和。实时查看VSDM价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ETF Shares的最高价格是77.46。在75.87 - 77.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Shares的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？ ETF Shares（VSDM）的最低价格为75.87。将其与当前的76.20和75.87 - 77.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VSDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。