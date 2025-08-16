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VSDA: VictoryShares Dividend Accelerator ETF
Курс VSDA за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.34, а максимальная — 60.46.
Следите за динамикой VictoryShares Dividend Accelerator ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VSDA сегодня?
VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) сегодня оценивается на уровне 60.34. Инструмент торгуется в пределах 60.34 - 60.46, вчерашнее закрытие составило 60.45, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSDA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares Dividend Accelerator ETF?
VictoryShares Dividend Accelerator ETF в настоящее время оценивается в 60.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.66% и USD. Отслеживайте движения VSDA на графике в реальном времени.
Как купить акции VSDA?
Вы можете купить акции VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) по текущей цене 60.34. Ордера обычно размещаются около 60.34 или 60.64, тогда как 12 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSDA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VSDA?
Инвестирование в VictoryShares Dividend Accelerator ETF предполагает учет годового диапазона 51.14 - 60.88 и текущей цены 60.34. Многие сравнивают 0.68% и 3.41% перед размещением ордеров на 60.34 или 60.64. Изучайте ежедневные изменения цены VSDA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares Dividend Accelerator ETF?
Самая высокая цена VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) за последний год составила 60.88. Акции заметно колебались в пределах 51.14 - 60.88, сравнение с 60.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares Dividend Accelerator ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares Dividend Accelerator ETF?
Самая низкая цена VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) за год составила 51.14. Сравнение с текущими 60.34 и 51.14 - 60.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSDA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VSDA?
В прошлом VictoryShares Dividend Accelerator ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.45 и 12.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.45
- Open
- 60.46
- Bid
- 60.34
- Ask
- 60.64
- Low
- 60.34
- High
- 60.46
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- 3.41%
- Годовое изменение
- 12.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%