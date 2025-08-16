КотировкиРазделы
Валюты / VSDA
Назад в Рынок акций США

VSDA: VictoryShares Dividend Accelerator ETF

60.34 USD 0.11 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VSDA за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.34, а максимальная — 60.46.

Следите за динамикой VictoryShares Dividend Accelerator ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VSDA

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VSDA сегодня?

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) сегодня оценивается на уровне 60.34. Инструмент торгуется в пределах 60.34 - 60.46, вчерашнее закрытие составило 60.45, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSDA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares Dividend Accelerator ETF?

VictoryShares Dividend Accelerator ETF в настоящее время оценивается в 60.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.66% и USD. Отслеживайте движения VSDA на графике в реальном времени.

Как купить акции VSDA?

Вы можете купить акции VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) по текущей цене 60.34. Ордера обычно размещаются около 60.34 или 60.64, тогда как 12 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSDA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VSDA?

Инвестирование в VictoryShares Dividend Accelerator ETF предполагает учет годового диапазона 51.14 - 60.88 и текущей цены 60.34. Многие сравнивают 0.68% и 3.41% перед размещением ордеров на 60.34 или 60.64. Изучайте ежедневные изменения цены VSDA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares Dividend Accelerator ETF?

Самая высокая цена VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) за последний год составила 60.88. Акции заметно колебались в пределах 51.14 - 60.88, сравнение с 60.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares Dividend Accelerator ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares Dividend Accelerator ETF?

Самая низкая цена VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) за год составила 51.14. Сравнение с текущими 60.34 и 51.14 - 60.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSDA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VSDA?

В прошлом VictoryShares Dividend Accelerator ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.45 и 12.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.34 60.46
Годовой диапазон
51.14 60.88
Предыдущее закрытие
60.45
Open
60.46
Bid
60.34
Ask
60.64
Low
60.34
High
60.46
Объем
12
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
0.68%
6-месячное изменение
3.41%
Годовое изменение
12.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%