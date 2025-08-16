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VSDA: VictoryShares Dividend Accelerator ETF

60.50 USD 0.16 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VSDA汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点60.48和高点60.58进行交易。

关注VictoryShares Dividend Accelerator ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VSDA新闻

常见问题解答

VSDA股票今天的价格是多少？

VictoryShares Dividend Accelerator ETF股票今天的定价为60.50。它在60.48 - 60.58范围内交易，昨天的收盘价为60.34，交易量达到18。VSDA的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares Dividend Accelerator ETF股票是否支付股息？

VictoryShares Dividend Accelerator ETF目前的价值为60.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.96%和USD。实时查看图表以跟踪VSDA走势。

如何购买VSDA股票？

您可以以60.50的当前价格购买VictoryShares Dividend Accelerator ETF股票。订单通常设置在60.50或60.80附近，而18和-0.07%显示市场活动。立即关注VSDA的实时图表更新。

如何投资VSDA股票？

投资VictoryShares Dividend Accelerator ETF需要考虑年度范围51.14 - 60.88和当前价格60.50。许多人在以60.50或60.80下订单之前，会比较0.95%和。实时查看VSDA价格图表，了解每日变化。

VictoryShares Dividend Accelerator ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares Dividend Accelerator ETF的最高价格是60.88。在51.14 - 60.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares Dividend Accelerator ETF的绩效。

VictoryShares Dividend Accelerator ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares Dividend Accelerator ETF（VSDA）的最低价格为51.14。将其与当前的60.50和51.14 - 60.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VSDA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VSDA股票是什么时候拆分的？

VictoryShares Dividend Accelerator ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.34和12.96%中可见。

日范围
60.48 60.58
年范围
51.14 60.88
前一天收盘价
60.34
开盘价
60.54
卖价
60.50
买价
60.80
最低价
60.48
最高价
60.58
交易量
18
日变化
0.27%
月变化
0.95%
6个月变化
3.68%
年变化
12.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%