Курс VRTL за сегодня изменился на 8.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.90, а максимальная — 33.91.

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