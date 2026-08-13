VRTL: GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF
今日VRTL汇率已更改8.07%。当日，交易品种以低点31.90和高点33.91进行交易。
关注GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
VRTL股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF股票今天的定价为33.21。它在31.90 - 33.91范围内交易，昨天的收盘价为30.73，交易量达到190。VRTL的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF目前的价值为33.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-66.83%和USD。实时查看图表以跟踪VRTL走势。
如何购买VRTL股票？
您可以以33.21的当前价格购买GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF股票。订单通常设置在33.21或33.51附近，而190和3.36%显示市场活动。立即关注VRTL的实时图表更新。
如何投资VRTL股票？
投资GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF需要考虑年度范围20.81 - 219.00和当前价格33.21。许多人在以33.21或33.51下订单之前，会比较40.60%和。实时查看VRTL价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF的最高价格是219.00。在20.81 - 219.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF（VRTL）的最低价格为20.81。将其与当前的33.21和20.81 - 219.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VRTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VRTL股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.73和-66.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.73
- 开盘价
- 32.13
- 卖价
- 33.21
- 买价
- 33.51
- 最低价
- 31.90
- 最高价
- 33.91
- 交易量
- 190
- 日变化
- 8.07%
- 月变化
- 40.60%
- 6个月变化
- -67.99%
- 年变化
- -66.83%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%