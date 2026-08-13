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VRTL: GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

33.21 USD 2.48 (8.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VRTL汇率已更改8.07%。当日，交易品种以低点31.90和高点33.91进行交易。

关注GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VRTL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF股票今天的定价为33.21。它在31.90 - 33.91范围内交易，昨天的收盘价为30.73，交易量达到190。VRTL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF目前的价值为33.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-66.83%和USD。实时查看图表以跟踪VRTL走势。

如何购买VRTL股票？

您可以以33.21的当前价格购买GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF股票。订单通常设置在33.21或33.51附近，而190和3.36%显示市场活动。立即关注VRTL的实时图表更新。

如何投资VRTL股票？

投资GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF需要考虑年度范围20.81 - 219.00和当前价格33.21。许多人在以33.21或33.51下订单之前，会比较40.60%和。实时查看VRTL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF的最高价格是219.00。在20.81 - 219.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF（VRTL）的最低价格为20.81。将其与当前的33.21和20.81 - 219.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VRTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VRTL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.73和-66.83%中可见。

日范围
31.90 33.91
年范围
20.81 219.00
前一天收盘价
30.73
开盘价
32.13
卖价
33.21
买价
33.51
最低价
31.90
最高价
33.91
交易量
190
日变化
8.07%
月变化
40.60%
6个月变化
-67.99%
年变化
-66.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%