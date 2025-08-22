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VRP: Invesco Variable Rate Preferred ETF

24.23 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VRP за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.22, а максимальная — 24.26.

Следите за динамикой Invesco Variable Rate Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VRP сегодня?

Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) сегодня оценивается на уровне 24.23. Инструмент торгуется в пределах 24.22 - 24.26, вчерашнее закрытие составило 24.26, а торговый объем достиг 427. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VRP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Variable Rate Preferred ETF?

Invesco Variable Rate Preferred ETF в настоящее время оценивается в 24.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.02% и USD. Отслеживайте движения VRP на графике в реальном времени.

Как купить акции VRP?

Вы можете купить акции Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) по текущей цене 24.23. Ордера обычно размещаются около 24.23 или 24.53, тогда как 427 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VRP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VRP?

Инвестирование в Invesco Variable Rate Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 23.71 - 24.91 и текущей цены 24.23. Многие сравнивают 0.50% и -0.74% перед размещением ордеров на 24.23 или 24.53. Изучайте ежедневные изменения цены VRP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Variable Rate Preferred ETF?

Самая высокая цена Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) за последний год составила 24.91. Акции заметно колебались в пределах 23.71 - 24.91, сравнение с 24.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Variable Rate Preferred ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Variable Rate Preferred ETF?

Самая низкая цена Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) за год составила 23.71. Сравнение с текущими 24.23 и 23.71 - 24.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VRP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VRP?

В прошлом Invesco Variable Rate Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.26 и -1.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.22 24.26
Годовой диапазон
23.71 24.91
Предыдущее закрытие
24.26
Open
24.23
Bid
24.23
Ask
24.53
Low
24.22
High
24.26
Объем
427
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
-0.74%
Годовое изменение
-1.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%