- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VRP: Invesco Variable Rate Preferred ETF
Курс VRP за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.22, а максимальная — 24.26.
Следите за динамикой Invesco Variable Rate Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VRP
- VRP: Preferred ETF Mitigating Interest Rate Risk (NYSEARCA:VRP)
- 6 Themes Redefining The Corporate Hybrid Market
- PFFV: Still Retaining Appeal As A Cautious Allocation (NYSEARCA:PFFV)
- VRP: Reassessing Positioning As The Rate Expectations Turns (NYSEARCA:VRP)
- SPFF: Chasing The Highest Yields In Preferreds Looks A Bad Idea (NYSEARCA:SPFF)
- NPFI: Low-Volatility Preferred ETF
- PFFV: VRP May Be A Better Choice
- VRP: Preferred ETF With Outstanding Risk-Adjusted Return (NYSEARCA:VRP)
- PFXF: Preferred Stock ETF Without Banks (NYSEARCA:PFXF)
- HNDL: Multi-Asset ETF With 7% Yield And Caveats (NASDAQ:HNDL)
- FPE: Income ETF With Systemic Risk And Slow Erosion (NYSEARCA:FPE)
- An Undervalued IG Opportunity By U.S. Bancorp's Series A Preferred Stock (NYSE:USB)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VRP сегодня?
Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) сегодня оценивается на уровне 24.23. Инструмент торгуется в пределах 24.22 - 24.26, вчерашнее закрытие составило 24.26, а торговый объем достиг 427. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VRP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Variable Rate Preferred ETF?
Invesco Variable Rate Preferred ETF в настоящее время оценивается в 24.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.02% и USD. Отслеживайте движения VRP на графике в реальном времени.
Как купить акции VRP?
Вы можете купить акции Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) по текущей цене 24.23. Ордера обычно размещаются около 24.23 или 24.53, тогда как 427 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VRP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VRP?
Инвестирование в Invesco Variable Rate Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 23.71 - 24.91 и текущей цены 24.23. Многие сравнивают 0.50% и -0.74% перед размещением ордеров на 24.23 или 24.53. Изучайте ежедневные изменения цены VRP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Variable Rate Preferred ETF?
Самая высокая цена Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) за последний год составила 24.91. Акции заметно колебались в пределах 23.71 - 24.91, сравнение с 24.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Variable Rate Preferred ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Variable Rate Preferred ETF?
Самая низкая цена Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) за год составила 23.71. Сравнение с текущими 24.23 и 23.71 - 24.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VRP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VRP?
В прошлом Invesco Variable Rate Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.26 и -1.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.26
- Open
- 24.23
- Bid
- 24.23
- Ask
- 24.53
- Low
- 24.22
- High
- 24.26
- Объем
- 427
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- -0.74%
- Годовое изменение
- -1.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%