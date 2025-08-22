VRP: 景顺 可变利率优先股 ETF
今日VRP汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点24.18和高点24.23进行交易。
关注景顺 可变利率优先股 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
VRP新闻
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常见问题解答
VRP股票今天的价格是多少？
景顺 可变利率优先股 ETF股票今天的定价为24.20。它在24.18 - 24.23范围内交易，昨天的收盘价为24.23，交易量达到452。VRP的实时价格图表显示了这些更新。
景顺 可变利率优先股 ETF股票是否支付股息？
景顺 可变利率优先股 ETF目前的价值为24.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.14%和USD。实时查看图表以跟踪VRP走势。
如何购买VRP股票？
您可以以24.20的当前价格购买景顺 可变利率优先股 ETF股票。订单通常设置在24.20或24.50附近，而452和-0.08%显示市场活动。立即关注VRP的实时图表更新。
如何投资VRP股票？
投资景顺 可变利率优先股 ETF需要考虑年度范围23.71 - 24.91和当前价格24.20。许多人在以24.20或24.50下订单之前，会比较0.37%和。实时查看VRP价格图表，了解每日变化。
景顺 可变利率优先股 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，景顺 可变利率优先股 ETF的最高价格是24.91。在23.71 - 24.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺 可变利率优先股 ETF的绩效。
景顺 可变利率优先股 ETF股票的最低价格是多少？
景顺 可变利率优先股 ETF（VRP）的最低价格为23.71。将其与当前的24.20和23.71 - 24.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VRP股票是什么时候拆分的？
景顺 可变利率优先股 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.23和-1.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.23
- 开盘价
- 24.22
- 卖价
- 24.20
- 买价
- 24.50
- 最低价
- 24.18
- 最高价
- 24.23
- 交易量
- 452
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 0.37%
- 6个月变化
- -0.86%
- 年变化
- -1.14%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%