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VRP: 景顺 可变利率优先股 ETF

24.20 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VRP汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点24.18和高点24.23进行交易。

关注景顺 可变利率优先股 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRP新闻

常见问题解答

VRP股票今天的价格是多少？

景顺 可变利率优先股 ETF股票今天的定价为24.20。它在24.18 - 24.23范围内交易，昨天的收盘价为24.23，交易量达到452。VRP的实时价格图表显示了这些更新。

景顺 可变利率优先股 ETF股票是否支付股息？

景顺 可变利率优先股 ETF目前的价值为24.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.14%和USD。实时查看图表以跟踪VRP走势。

如何购买VRP股票？

您可以以24.20的当前价格购买景顺 可变利率优先股 ETF股票。订单通常设置在24.20或24.50附近，而452和-0.08%显示市场活动。立即关注VRP的实时图表更新。

如何投资VRP股票？

投资景顺 可变利率优先股 ETF需要考虑年度范围23.71 - 24.91和当前价格24.20。许多人在以24.20或24.50下订单之前，会比较0.37%和。实时查看VRP价格图表，了解每日变化。

景顺 可变利率优先股 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，景顺 可变利率优先股 ETF的最高价格是24.91。在23.71 - 24.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺 可变利率优先股 ETF的绩效。

景顺 可变利率优先股 ETF股票的最低价格是多少？

景顺 可变利率优先股 ETF（VRP）的最低价格为23.71。将其与当前的24.20和23.71 - 24.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VRP股票是什么时候拆分的？

景顺 可变利率优先股 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.23和-1.14%中可见。

日范围
24.18 24.23
年范围
23.71 24.91
前一天收盘价
24.23
开盘价
24.22
卖价
24.20
买价
24.50
最低价
24.18
最高价
24.23
交易量
452
日变化
-0.12%
月变化
0.37%
6个月变化
-0.86%
年变化
-1.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%