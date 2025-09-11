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VPLS: Vanguard Core Plus Bond ETF
Курс VPLS за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.26, а максимальная — 76.42.
Следите за динамикой Vanguard Core Plus Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Новости VPLS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VPLS сегодня?
Vanguard Core Plus Bond ETF (VPLS) сегодня оценивается на уровне 76.26. Инструмент торгуется в пределах 76.26 - 76.42, вчерашнее закрытие составило 76.51, а торговый объем достиг 441. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VPLS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Core Plus Bond ETF?
Vanguard Core Plus Bond ETF в настоящее время оценивается в 76.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.60% и USD. Отслеживайте движения VPLS на графике в реальном времени.
Как купить акции VPLS?
Вы можете купить акции Vanguard Core Plus Bond ETF (VPLS) по текущей цене 76.26. Ордера обычно размещаются около 76.26 или 76.56, тогда как 441 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VPLS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VPLS?
Инвестирование в Vanguard Core Plus Bond ETF предполагает учет годового диапазона 76.16 - 79.41 и текущей цены 76.26. Многие сравнивают 0.08% и -3.27% перед размещением ордеров на 76.26 или 76.56. Изучайте ежедневные изменения цены VPLS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Core Plus Bond ETF?
Самая высокая цена Vanguard Core Plus Bond ETF (VPLS) за последний год составила 79.41. Акции заметно колебались в пределах 76.16 - 79.41, сравнение с 76.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Core Plus Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Core Plus Bond ETF?
Самая низкая цена Vanguard Core Plus Bond ETF (VPLS) за год составила 76.16. Сравнение с текущими 76.26 и 76.16 - 79.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VPLS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VPLS?
В прошлом Vanguard Core Plus Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.51 и -1.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 76.51
- Open
- 76.39
- Bid
- 76.26
- Ask
- 76.56
- Low
- 76.26
- High
- 76.42
- Объем
- 441
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -3.27%
- Годовое изменение
- -1.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%