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VPLS: Vanguard Core Plus Bond ETF

76.26 USD 0.25 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VPLS за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.26, а максимальная — 76.42.

Следите за динамикой Vanguard Core Plus Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VPLS сегодня?

Vanguard Core Plus Bond ETF (VPLS) сегодня оценивается на уровне 76.26. Инструмент торгуется в пределах 76.26 - 76.42, вчерашнее закрытие составило 76.51, а торговый объем достиг 441. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VPLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Core Plus Bond ETF?

Vanguard Core Plus Bond ETF в настоящее время оценивается в 76.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.60% и USD. Отслеживайте движения VPLS на графике в реальном времени.

Как купить акции VPLS?

Вы можете купить акции Vanguard Core Plus Bond ETF (VPLS) по текущей цене 76.26. Ордера обычно размещаются около 76.26 или 76.56, тогда как 441 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VPLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VPLS?

Инвестирование в Vanguard Core Plus Bond ETF предполагает учет годового диапазона 76.16 - 79.41 и текущей цены 76.26. Многие сравнивают 0.08% и -3.27% перед размещением ордеров на 76.26 или 76.56. Изучайте ежедневные изменения цены VPLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Core Plus Bond ETF?

Самая высокая цена Vanguard Core Plus Bond ETF (VPLS) за последний год составила 79.41. Акции заметно колебались в пределах 76.16 - 79.41, сравнение с 76.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Core Plus Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Core Plus Bond ETF?

Самая низкая цена Vanguard Core Plus Bond ETF (VPLS) за год составила 76.16. Сравнение с текущими 76.26 и 76.16 - 79.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VPLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VPLS?

В прошлом Vanguard Core Plus Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.51 и -1.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
76.26 76.42
Годовой диапазон
76.16 79.41
Предыдущее закрытие
76.51
Open
76.39
Bid
76.26
Ask
76.56
Low
76.26
High
76.42
Объем
441
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-3.27%
Годовое изменение
-1.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%