VPLS: Vanguard Core Plus Bond ETF
今日VPLS汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点76.31和高点76.42进行交易。
关注Vanguard Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VPLS新闻
常见问题解答
VPLS股票今天的价格是多少？
Vanguard Core Plus Bond ETF股票今天的定价为76.31。它在76.31 - 76.42范围内交易，昨天的收盘价为76.26，交易量达到503。VPLS的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？
Vanguard Core Plus Bond ETF目前的价值为76.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.54%和USD。实时查看图表以跟踪VPLS走势。
如何购买VPLS股票？
您可以以76.31的当前价格购买Vanguard Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在76.31或76.61附近，而503和-0.12%显示市场活动。立即关注VPLS的实时图表更新。
如何投资VPLS股票？
投资Vanguard Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围76.16 - 79.41和当前价格76.31。许多人在以76.31或76.61下订单之前，会比较0.14%和。实时查看VPLS价格图表，了解每日变化。
Vanguard Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard Core Plus Bond ETF的最高价格是79.41。在76.16 - 79.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Core Plus Bond ETF的绩效。
Vanguard Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard Core Plus Bond ETF（VPLS）的最低价格为76.16。将其与当前的76.31和76.16 - 79.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VPLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VPLS股票是什么时候拆分的？
Vanguard Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.26和-1.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 76.26
- 开盘价
- 76.40
- 卖价
- 76.31
- 买价
- 76.61
- 最低价
- 76.31
- 最高价
- 76.42
- 交易量
- 503
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- -3.21%
- 年变化
- -1.54%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%