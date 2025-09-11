报价部分
货币 / VPLS
回到股票

VPLS: Vanguard Core Plus Bond ETF

76.31 USD 0.05 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VPLS汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点76.31和高点76.42进行交易。

关注Vanguard Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VPLS新闻

常见问题解答

VPLS股票今天的价格是多少？

Vanguard Core Plus Bond ETF股票今天的定价为76.31。它在76.31 - 76.42范围内交易，昨天的收盘价为76.26，交易量达到503。VPLS的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？

Vanguard Core Plus Bond ETF目前的价值为76.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.54%和USD。实时查看图表以跟踪VPLS走势。

如何购买VPLS股票？

您可以以76.31的当前价格购买Vanguard Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在76.31或76.61附近，而503和-0.12%显示市场活动。立即关注VPLS的实时图表更新。

如何投资VPLS股票？

投资Vanguard Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围76.16 - 79.41和当前价格76.31。许多人在以76.31或76.61下订单之前，会比较0.14%和。实时查看VPLS价格图表，了解每日变化。

Vanguard Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard Core Plus Bond ETF的最高价格是79.41。在76.16 - 79.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Core Plus Bond ETF的绩效。

Vanguard Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard Core Plus Bond ETF（VPLS）的最低价格为76.16。将其与当前的76.31和76.16 - 79.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VPLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VPLS股票是什么时候拆分的？

Vanguard Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.26和-1.54%中可见。

日范围
76.31 76.42
年范围
76.16 79.41
前一天收盘价
76.26
开盘价
76.40
卖价
76.31
买价
76.61
最低价
76.31
最高价
76.42
交易量
503
日变化
0.07%
月变化
0.14%
6个月变化
-3.21%
年变化
-1.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%