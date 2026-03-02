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VPL: Vanguard FTSE Pacific ETF
Курс VPL за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.56, а максимальная — 113.05.
Следите за динамикой Vanguard FTSE Pacific ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VPL сегодня?
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) сегодня оценивается на уровне 112.61. Инструмент торгуется в пределах 112.56 - 113.05, вчерашнее закрытие составило 113.76, а торговый объем достиг 474. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VPL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard FTSE Pacific ETF?
Vanguard FTSE Pacific ETF в настоящее время оценивается в 112.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.20% и USD. Отслеживайте движения VPL на графике в реальном времени.
Как купить акции VPL?
Вы можете купить акции Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) по текущей цене 112.61. Ордера обычно размещаются около 112.61 или 112.91, тогда как 474 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VPL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VPL?
Инвестирование в Vanguard FTSE Pacific ETF предполагает учет годового диапазона 85.02 - 121.18 и текущей цены 112.61. Многие сравнивают 3.57% и 6.66% перед размещением ордеров на 112.61 или 112.91. Изучайте ежедневные изменения цены VPL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard FTSE Pacific ETF?
Самая высокая цена Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) за последний год составила 121.18. Акции заметно колебались в пределах 85.02 - 121.18, сравнение с 113.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard FTSE Pacific ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard FTSE Pacific ETF?
Самая низкая цена Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) за год составила 85.02. Сравнение с текущими 112.61 и 85.02 - 121.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VPL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VPL?
В прошлом Vanguard FTSE Pacific ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 113.76 и 32.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 113.76
- Open
- 112.81
- Bid
- 112.61
- Ask
- 112.91
- Low
- 112.56
- High
- 113.05
- Объем
- 474
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- 3.57%
- 6-месячное изменение
- 6.66%
- Годовое изменение
- 32.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%