Курс VPL за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.56, а максимальная — 113.05.

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