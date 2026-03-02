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VPL: Vanguard FTSE Pacific ETF

112.61 USD 1.15 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VPL за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.56, а максимальная — 113.05.

Следите за динамикой Vanguard FTSE Pacific ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VPL сегодня?

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) сегодня оценивается на уровне 112.61. Инструмент торгуется в пределах 112.56 - 113.05, вчерашнее закрытие составило 113.76, а торговый объем достиг 474. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VPL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard FTSE Pacific ETF?

Vanguard FTSE Pacific ETF в настоящее время оценивается в 112.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.20% и USD. Отслеживайте движения VPL на графике в реальном времени.

Как купить акции VPL?

Вы можете купить акции Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) по текущей цене 112.61. Ордера обычно размещаются около 112.61 или 112.91, тогда как 474 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VPL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VPL?

Инвестирование в Vanguard FTSE Pacific ETF предполагает учет годового диапазона 85.02 - 121.18 и текущей цены 112.61. Многие сравнивают 3.57% и 6.66% перед размещением ордеров на 112.61 или 112.91. Изучайте ежедневные изменения цены VPL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard FTSE Pacific ETF?

Самая высокая цена Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) за последний год составила 121.18. Акции заметно колебались в пределах 85.02 - 121.18, сравнение с 113.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard FTSE Pacific ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard FTSE Pacific ETF?

Самая низкая цена Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) за год составила 85.02. Сравнение с текущими 112.61 и 85.02 - 121.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VPL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VPL?

В прошлом Vanguard FTSE Pacific ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 113.76 и 32.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
112.56 113.05
Годовой диапазон
85.02 121.18
Предыдущее закрытие
113.76
Open
112.81
Bid
112.61
Ask
112.91
Low
112.56
High
113.05
Объем
474
Дневное изменение
-1.01%
Месячное изменение
3.57%
6-месячное изменение
6.66%
Годовое изменение
32.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%