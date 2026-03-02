VPL: Vanguard亚太股市指数ETF
今日VPL汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点113.15和高点113.97进行交易。
关注Vanguard亚太股市指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VPL股票今天的价格是多少？
Vanguard亚太股市指数ETF股票今天的定价为113.43。它在113.15 - 113.97范围内交易，昨天的收盘价为112.61，交易量达到351。VPL的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard亚太股市指数ETF股票是否支付股息？
Vanguard亚太股市指数ETF目前的价值为113.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.17%和USD。实时查看图表以跟踪VPL走势。
如何购买VPL股票？
您可以以113.43的当前价格购买Vanguard亚太股市指数ETF股票。订单通常设置在113.43或113.73附近，而351和-0.18%显示市场活动。立即关注VPL的实时图表更新。
如何投资VPL股票？
投资Vanguard亚太股市指数ETF需要考虑年度范围85.02 - 121.18和当前价格113.43。许多人在以113.43或113.73下订单之前，会比较4.32%和。实时查看VPL价格图表，了解每日变化。
Vanguard亚太股市指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard亚太股市指数ETF的最高价格是121.18。在85.02 - 121.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard亚太股市指数ETF的绩效。
Vanguard亚太股市指数ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard亚太股市指数ETF（VPL）的最低价格为85.02。将其与当前的113.43和85.02 - 121.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VPL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VPL股票是什么时候拆分的？
Vanguard亚太股市指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、112.61和33.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 112.61
- 开盘价
- 113.64
- 卖价
- 113.43
- 买价
- 113.73
- 最低价
- 113.15
- 最高价
- 113.97
- 交易量
- 351
- 日变化
- 0.73%
- 月变化
- 4.32%
- 6个月变化
- 7.44%
- 年变化
- 33.17%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%