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VPL: Vanguard亚太股市指数ETF

113.43 USD 0.82 (0.73%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VPL汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点113.15和高点113.97进行交易。

关注Vanguard亚太股市指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VPL新闻

常见问题解答

VPL股票今天的价格是多少？

Vanguard亚太股市指数ETF股票今天的定价为113.43。它在113.15 - 113.97范围内交易，昨天的收盘价为112.61，交易量达到351。VPL的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard亚太股市指数ETF股票是否支付股息？

Vanguard亚太股市指数ETF目前的价值为113.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.17%和USD。实时查看图表以跟踪VPL走势。

如何购买VPL股票？

您可以以113.43的当前价格购买Vanguard亚太股市指数ETF股票。订单通常设置在113.43或113.73附近，而351和-0.18%显示市场活动。立即关注VPL的实时图表更新。

如何投资VPL股票？

投资Vanguard亚太股市指数ETF需要考虑年度范围85.02 - 121.18和当前价格113.43。许多人在以113.43或113.73下订单之前，会比较4.32%和。实时查看VPL价格图表，了解每日变化。

Vanguard亚太股市指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard亚太股市指数ETF的最高价格是121.18。在85.02 - 121.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard亚太股市指数ETF的绩效。

Vanguard亚太股市指数ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard亚太股市指数ETF（VPL）的最低价格为85.02。将其与当前的113.43和85.02 - 121.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VPL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VPL股票是什么时候拆分的？

Vanguard亚太股市指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、112.61和33.17%中可见。

日范围
113.15 113.97
年范围
85.02 121.18
前一天收盘价
112.61
开盘价
113.64
卖价
113.43
买价
113.73
最低价
113.15
最高价
113.97
交易量
351
日变化
0.73%
月变化
4.32%
6个月变化
7.44%
年变化
33.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%