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VNLA: Janus Henderson Short Duration Income ETF

48.87 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VNLA за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.87, а максимальная — 48.89.

Следите за динамикой Janus Henderson Short Duration Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VNLA сегодня?

Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) сегодня оценивается на уровне 48.87. Инструмент торгуется в пределах 48.87 - 48.89, вчерашнее закрытие составило 48.89, а торговый объем достиг 397. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNLA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Janus Henderson Short Duration Income ETF?

Janus Henderson Short Duration Income ETF в настоящее время оценивается в 48.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.47% и USD. Отслеживайте движения VNLA на графике в реальном времени.

Как купить акции VNLA?

Вы можете купить акции Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) по текущей цене 48.87. Ордера обычно размещаются около 48.87 или 49.17, тогда как 397 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNLA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VNLA?

Инвестирование в Janus Henderson Short Duration Income ETF предполагает учет годового диапазона 48.80 - 49.44 и текущей цены 48.87. Многие сравнивают 0.06% и -0.53% перед размещением ордеров на 48.87 или 49.17. Изучайте ежедневные изменения цены VNLA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Janus Henderson Short Duration Income ETF?

Самая высокая цена Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) за последний год составила 49.44. Акции заметно колебались в пределах 48.80 - 49.44, сравнение с 48.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Janus Henderson Short Duration Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Janus Henderson Short Duration Income ETF?

Самая низкая цена Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) за год составила 48.80. Сравнение с текущими 48.87 и 48.80 - 49.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNLA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VNLA?

В прошлом Janus Henderson Short Duration Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.89 и -0.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.87 48.89
Годовой диапазон
48.80 49.44
Предыдущее закрытие
48.89
Open
48.88
Bid
48.87
Ask
49.17
Low
48.87
High
48.89
Объем
397
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.06%
6-месячное изменение
-0.53%
Годовое изменение
-0.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%